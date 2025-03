Felipe VI, el padre frente al Rey en imágenes para el recuerdo

El Rey Felipe VI afronta un nuevo Día del Padre lejos de sus hijas. El monarca está ya acostumbrado a esta situación, dado que tanto la princesa de Asturias como la infanta Sofía llevan ya tiempo volando solas. La heredera está centrada en su formación militar, mientras que la infanta se encuentra estudiando en Gales el segundo de los cursos de Bachillerato Internacional. Se espera que pronto la Casa de S.M. el Rey informe sobre sus próximos pasos y despeje las dudas en torno a si realizará formación militar o pasará directamente a la universidad.

Durante mucho tiempo, Leonor y Sofía han seguido caminos paralelos. De hecho, tras los muros de Zarzuela, el trato hacia las dos hijas de los Reyes era idéntico, sin diferencias. Sin embargo, especialmente desde que don Felipe asumió la jefatura del Estado, el rol de Leonor cambió. Dejó de ser infanta para ser princesa de Asturias y sus pasos pasaron a estar mucho más definidos que los de su hermana. La infanta no ha tenido tanta presión institucional y ha disfrutado de más libertad.

El Rey Felipe VI y la princesa Leonor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Estas diferencias también se han notado en la relación con sus padres, sobre todo, de cara al público. No muchos saben lo que ocurre en la intimidad de la familia Borbón-Ortiz, más allá de ser la Familia Real, pero sí se pueden observar algunos detalles llamativos en los actos oficiales. Ahora que se celebra el Día del Padre merece la pena analizar algunas imágenes del monarca y sus hijas.

Felipe VI y Leonor

El jefe del Estado es el espejo en el que se mira la heredera y eso, como es lógico, afecta a su relación, en la que no es fácil distinguir hasta dónde llega el orgullo del padre y el del rey. Leonor no solamente se parece físicamente a su padre, sino que sigue su mismo camino. Por eso son muchas las ocasiones en las que hemos podido ver en público la complicidad entre ambos, la felicidad de don Felipe como rey y como padre, al ver el progreso de su hija mayor.

El Rey Felipe VI y la princesa Leonor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Es el caso de los primeros discursos de la princesa -en Asturias o en los premios de la Fundación Princesa de Gerona-, el día que cumplió la mayoría de edad o ahora, durante su formación militar. El paso por los ejércitos es algo que une mucho más al rey y a su hija mayor, un camino que no puede compartir con la Reina Letizia, porque ella no ha vivido esta misma experiencia.

El Rey y su hija menor

La relación del Rey Felipe VI con su hija menor está mucho menos marcada por cuestiones institucionales. Sofía no está obligada a representar a la Familia Real, sino que tiene la posibilidad de decidir de una manera más libre sobre su futuro. En los actos oficiales es la Reina Letizia la que permanece más cerca de la infanta, como dos personajes que están en un plano más discreto, pero que tienen una importancia fundamental y sirven de apoyo al monarca y a su heredera.

Sofía todavía no ha protagonizado más que un acto oficial en solitario y en los que ha estado con el resto de los miembros de la Familia Real no ha sido el foco de atención, salvo en algún compromiso deportivo al que ha acompañado a su padre. La infanta es una apasionada del fútbol y por eso ha asistido a varias citas importantes de este deporte, donde se ha podido ver la buena sintonía con el monarca.

El Rey Felipe VI y la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

Al margen de esto, en sus discursos el Rey también la tiene presente cada vez que hace referencia a su familia, de la misma manera que Leonor la incluye de manera constante en sus palabras en público.

No hemos podido ver fotografías de Felipe VI mirando con orgullo a la infanta vestida de uniforme, porque es algo que no ha ocurrido todavía y porque sobre Sofía no recae el mismo peso institucional, pero sí que hay instantáneas de gestos de cariño y ternura entre padre e hija. Por ejemplo, el día de su Confirmación o en la serie de fotografías que la Casa de S.M. el Rey distribuyó por el 20 aniversario de boda de los Reyes. Son imágenes más familiares y sin tanto peso oficial, que reflejan la buena sintonía entre padre e hija.