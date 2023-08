Un 29 de abril de 2007 nacía la que es la segunda en la línea de sucesión al trono español, la Infanta Sofía, hija de los Reyes Felipe y Letizia. Aunque Leonor acapare gran parte del protagonismo por el rol que ejercerá en un futuro como Reina de España, lo cierto es que su hermana no se queda atrás. No solo destaca de ella su carisma y personalidad, así como su particular estilo, sino su inesperada pasión por el fútbol.



La infanta Sofía, en los Premios Princesa de Gerona 2023 / Gtres

Se confirma así que la benjamina de la Familia Real española rompe con los estándares estipulados hasta la fecha en los que desde siempre han primado otro tipo de deportes. Si bien su padre, Felipe VI y su abuelo, don Juan Carlos son grandes amantes de la vela y su tía, la infanta Elena, de la hípica, ella ha tomado un camino completamente diferente. Esto significa un claro paso adelante en la monarquía española, ya que es un deporte ‘inusual’ entre los Borbones. Por tanto, es ya una realidad que Sofía es la futbolera por antonomasia de la familia.



No solo sigue con detenimiento las competiciones, y es que su amor por esta actividad la llevó a practicarlo en el Colegio de Santa María de los Rosales, centro de estudios en el que finalizó la etapa de la ESO hace tan solo unos meses. Monarquía Confidencial aseguró que la Infanta militó en un equipo madrileño, donde jugó como centrocampista, aunque no trascendieron muchos más detalles sobre eso. Tampoco existen, al menos por ahora, fotografías.

La Familia Real española en una imagen de archivo / Gtres

Pero lejos de quedarse en un mero hobby, la Infanta Sofía quiso avanzar en este terreno y según adelantó el citado medio se preparó las pruebas para ingresar en otro equipo de más nivel, el C.D. DUX International de Madrid Football Academy, que se encuentra en Villaviciosa de Odón. Sin embargo, su deseo de ser futbolista ha tenido que ser aparcado.

A finales de este mes, Sofía cogerá el testigo de su hermana, la Princesa Leonor, y hará las maletas para iniciar el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, donde permanecerá dos años, lo que supone que estará entre el mencionado enclave y España hasta 2026. Esto también supone que tiene que dejar de lado su pasión por el fútbol porque en el plan de estudios del internado destacan otras actividades físicas como el baloncesto, voleibol, natación, cricket, baile, boxeo, tenis y yoga, entre otras muchos.

Pero antes de emprender esta nueva etapa de su vida ha podido vivir un momento histórico junto a su madre. Ambas viajaron hasta Sídney, Australia, donde se disputó el pasado domingo, 20 de agosto, la Copa Mundial Femenina de la FIFA en la que España se alzó con la victoria tras el gol de la lateral Olga Carmona en el minuto 28 del partido. Momento que hizo vibrar no solo a todo un país, sino a la propia Infanta que pudo presenciar in situ esta escena que perdurará para siempre en el recuerdo de los españoles.



La infanta Sofía con Letizia / Gtres

Una vez sonó el pitido tras los más de 10 minutos añadidos en el descuento, la hija mejor de Letizia y Felipe bajó al césped, al escenario habilitado para felicitar a las jugadoras. Lo hizo ataviada con una bandera de España sobre sus hombros y con una sonrisa de oreja a oreja, pues era consciente de que la selección española había abierto el camino a nuevas generaciones y ella lo pudo presenciar en persona.

Gavi y la Infanta Sofía

Cabe recordar también, que a final de año cuando se disputó el Mundial en Qatar, el Rey Felipe recibió por parte del jugador de fútbol de la selección española, Gavi, una camiseta de una talla que no correspondía a la suya. Por aquel entonces, LOOK confirmó en exclusiva que era para la Infanta Sofía, la verdadera futbolera de la familia. «Es como su bisabuela, doña María de las Mercedes: más española que la Giralda. Ha estado muy pendiente de toda la competición e incluso de la fase de clasificación. Es una auténtica seguidora de este deporte y además lo practica», desveló la fuente a este digital.