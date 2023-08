La reina Letizia: detalles del look que ha escogido para disfrutar la Final del Mundial

La reina Letizia Ortiz, después de despedir a su hija Leonor de Borbón en la Academia Militar de Zaragoza, ha cogido un avión hasta Australia. Más de 22 horas de vuelo, pero por un buen motivo: quiere disfrutar de la final la Copa Mundial Femenina de la FIFA, en la que se han enfrentado las selecciones femeninas de España e Inglaterra. No está sola, le ha acompañado la infanta Sofía y ha sucedido algo que ha llamado mucho la atención.

La infanta Sofía suele estar en un segundo plano, pero en esta ocasión ha hablado para mandar un mensaje de apoyo a las jugadoras de España. «Estoy deseando que empiece el partido. Y sobre todo ir después al vestuario también a felicitarles, pase lo que pase», ha declarado la hija del rey Felipe VI. Para la ocasión ha elegido un complemento que ha llamado mucho la atención: una bufanda roja, color que representa a la Selección de España.

La Reina Letizia en la final / TVE

Es la primera vez que ‘La Roja’ llega tan lejos capitaneada por mujeres, por eso doña Letizia Ortiz y la infanta Sofía se han trasladado hasta el Accord Stadium de Sidney (Australia). La reina ha elegido un traje muy especial, también de color rojo para rendir un homenaje a su país. El diseño es simular a un modelo creado por el diseñador Roberto Torretta, pero no es el mismo.

Letizia Ortiz ha acompañado su traje con una blusa de color negro, de mismo tono que los botones de su chaqueta. Después de atender a los medios se ha desplazado hasta el palco, donde se ha situado al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Letizia Ortiz hace un guiño a la Selección Española de fútbol femenino

Letizia, vestida de rojo, se ha desplazado hasta el Accord Stadium de Sidney para apoyar a su país, justo lo contrario a lo que ha hecho el príncipe Guillermo. Este último no ha viajado a Australia y no hay ninguna representación real británica en la Final de Mundial de fútbol femenino. Eso sí, ha mandado un mensaje en sus redes sociales junto a su hija Charlotte recalcando que apoya a sus jugadoras.

La Reina Letizia en Sidney / TVE

La infanta Sofía, una gran amante del fútbol, ha elegido para la ocasión una bonita chaqueta de color crema que resalta con su funda roja. Ha hablado con los micrófonos de TVE. A su lado estaba doña Letizia, quien también ha pronunciado unas bonitas palabras.

«Es una alegría y es emocionante estar aquí en Sidney para acompañar a todas las jugadoras y al cuerpo técnico en una final que está haciendo vibrar a toda España», empieza diciendo en el medio anterior. «De nuestro lado está esa capacidad para superar obstáculos, el trabajo, el esfuerzo, las ganas de ganar, y, ojalá, la suerte. Pero, con independencia de lo que suceda, ellas ya son unas campeonas».

El look de la infanta Sofía

Estilismo Letizia Ortiz / GTRES

La infanta Sofía, debajo de la chaqueta color crema, lleva puesto un jersey blanco con rayas marineras que ya usó en otra ocasión. Las rayas son de color negro y en su momento acompañó esta prenda con una chaqueta de cuero del mismo tono.

La reina Letizia también ha completado su look con el negro. El rojo hace un guiño a la Selección, pero también ha llevado una blusa y un bolso del color anterior. Como no podía ser de otra forma, la prensa británica ya se ha hecho eco del look de Letizia. Han ensalzado al presencia de la mujer y de la hija de Felipe VI, que ha tenido más peso gracias a la ausencia de Kate Middleton y Guillermo de Gales.