El príncipe Guillermo y el rey Carlos ‘plantan’ a doña Letizia en Australia

La Reina Letizia y la infanta Sofía estarán este fin de semana en Australia apoyando a la Selección Femenina en la final del Mundial. Un encuentro en el que las jugadoras españolas se enfrentarán a Las Leonas, como se conoce a las futbolistas de la Selección Inglesa. Mientras que desde la Casa de S.M. el Rey han confirmado la presencia de la Reina y de su hija menor, desde Buckingham todavía no han anunciado si algún miembro de la Familia Real acudirá al encuentro. No obstante, el rey Carlos ha mostrado su apoyo público a las deportistas, con unas bonitas palabras que ha compartido el Palacio de Buckingham en las redes sociales: «mi esposa y yo nos unimos a toda nuestra familia para enviar a las poderosas Leonas nuestras más cálidas felicitaciones por llegar a la final de la Copa del Mundo y compartir nuestros mejores deseos para el partido del domingo».

La infanta Sofía se despide de su hermana. / Gtres

Además del Rey, también el príncipe de Gales ha querido felicitar al equipo y compartió en su perfil oficial unas palabras en las que festejaba el triunfo de la Selección Inglesa, al tiempo que reconocía la buena actuación del equipo australiano, al que agradecía también lo buen anfitrión que ha sido en esta competición.

Es la primera vez que la Selección Inglesa llega hasta la final del Mundial Femenino, por lo que la expectación es máxima, al igual que ocurre en el caso del equipo español. Ya se ha confirmado que ni el Rey ni la reina Camila estarán en Australia este domingo, aunque hasta casi el último momento se había especulado con la posibilidad de que el príncipe Guillermo viajara en representación de la Corona. No será así, sino que, tal como han confirmado fuentes del Palacio de Kensington, Guillermo seguirá el partido desde su residencia. Será la secretaria de Cultura, Lucy Frazer, la que acuda en representación del Gobierno.

El Rey Felipe en la final del torneo de Wimbledon. / Gtres

En esta circunstancia, no podremos disfrutar de un encuentro similar al que se vivió en la pasada final del torneo de Wimbledon, en la que el español Carlos Alcaraz se hizo con el triunfo. En aquel momento, el Rey Felipe viajó a Londres para apoyar al español en un partido que presenciaron los príncipes de Gales y sus hijos y en el que se comentó mucho la ausencia de la Reina Letizia y sus hijas. Esta vez, la esposa de Felipe VI no faltará en Australia, junto a su hija menor. El monarca no puede viajar en estos momentos porque se encuentra inmerso en todo el proceso inicial tras la constitución de las nuevas cortes, mientras que la Princesa Leonor acaba de ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza para comenzar su instrucción castrense.

Una inesperada ‘rivalidad’

Aunque en esta ocasión no se podrá ver juntos a la Reina Letizia y a Carlos III, se sabe que la esposa de Felipe VI y el monarca británico mantienen una relación muy estrecha, que se ha puesto de manifiesto en las diferentes apariciones conjuntas que han protagonizado. La última de ella, precisamente, en la coronación del soberano en Londres.

Reina Letizia y el rey Carlos III juntos. / Gtres

A pesar de esta estrecha relación, ahora con este partido se abre una ‘brecha’ entre ellos. Una pequeña rivalidad en el ámbito deportivo de la que habrá que esperar al domingo para conocer a la gran triunfadora. Sea la que sea, seguramente, ambos no duden en felicitarse llegado el momento.