La princesa Leonor y la infanta Sofía llevan separadas desde que a principios del mes de enero la hija menor de los Reyes regresara a Gales y la heredera embarcara en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Las dos hermanas están muy acostumbradas ya a estar lejos la una de la otra. Desde que Leonor empezara a estudiar en el Atlantic College ha sido habitual que estén meses separadas. No obstante, cada vez que había vacaciones se volvían a reunir.

Así ha ocurrido en los últimos años, mientras que Leonor ha estudiado el Bachillerato Internacional y después cuando comenzó su formación militar. Ahora que es Sofía la que está en Gales y la princesa en la Armada también se han podido ver en otoño y después en Navidad. Sin embargo, las próximas vacaciones de la infanta pillarán a la heredera en plena travesía a bordo del buque escuela.

La princesa Leonor y la infanta Sofía juntas. (Foto: Gtres)

Leonor embarcó a principios de enero y en estos momentos se encuentra de camino a Uruguay. La princesa llegará a Montevideo el día 5 de marzo, en la segunda escala de la travesía en el continente americano. Después continuará la ruta hacia Punta Arenas (Chile), Valparaíso (Chile), El Callao (Perú) y Panamá.

Por tanto, no podrá disfrutar de vacaciones de Semana Santa, ya que a mediados del mes de abril estará entre Valparaíso y El Callao. Frente a esto, su hermana sí que regresará a España el 11 de abril y tendrá que reincorporarse el día 21. Sofía podrá pasar unos días de descanso con sus padres, justo antes de su cumpleaños.

La princesa Leonor en Salvador de Bahía. (Foto: Gtres)

El cumpleaños de la infanta

Este año la infanta celebrará su cumpleaños lejos de casa y aunque no es la primera vez, sí que tiene mayor trascendencia porque cumple 18 años. La hija menor de los Reyes no tendrá la oportunidad de soplar las velas en compañía de su hermana que, para entonces, estará de camino a Panamá, como tampoco Leonor estará en la graduación de Sofía, prevista para finales del mes de mayo. En dicha fecha la heredera se encontrará emprendiendo la travesía hacia Nueva York, última parada de su crucero. Hay que recordar que la princesa de Asturias sigue un programa diferente al de sus compañeros y que pasará las últimas tres semanas en otros buques de la Armada, antes de subir de nuevo al Juan Sebastián Elcano para el tramo final.

La mayoría de edad de la infanta Sofía

A diferencia de lo que ocurrió en el caso de la princesa Leonor, para la mayoría de edad de la infanta Sofía no se esperan grandes actos institucionales. La hija menor de los Reyes no tiene que jurar la Constitución, como sí que hizo la heredera el mismo día en el que cumplió 18 años. Esto no significa que no se organicen algunas celebraciones o se puedan distribuir nuevas fotografías oficiales, aunque de momento no se han dado detalles al respecto.

La infanta Sofía en un acto en solitario. (Foto: Gtres)

En cualquier caso y, salvo cambios, Sofía soplará las velas de su 18 cumpleaños poco después de volver a Gales para la recta final del curso, en concreto, al cabo de una semana de disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa.