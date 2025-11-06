Diana Morant dedica unas emotivas palabras a la Reina Letizia: "Tengo admiración personal por ella"

22 años después de su petición de mano, la Reina Letizia ha vuelto al Palacio de El Pardo. Esta vez lo ha hecho sin la compañía del monarca ni nadie de su familia y en medio de la vorágine que ha provocado la publicación de las memorias de su suegro, el Rey Juan Carlos. Un libro sobre el que la Casa Real no ha hecho declaraciones -ni se esperan-, pero en el que el padre del jefe del Estado habla de su mala relación con su nuera, a la que acusa de no haber contribuido a la cohesión familiar.

Ajena completamente al libro y mientras que don Juan Carlos disfruta de una nueva escapada a Galicia con su círculo más íntimo, la Reina Letizia ha continuado con su agenda oficial y ha participado en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2024 y 2025. Unos galardones que distinguen a aquellas personas y entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial.

La Reina Letizia con Diana Morant. (Foto: Gtres)

Las palabras de Diana Morant

Un acto en el que ha estado acompañada por la ministra Diana Morant, que se ha referido a la Reina en su discurso como «querida». Un detalle que muestra la buena sintonía entre ambas.

«Quería terminar contando una anécdota personal porque creo que es importante también que sepáis que hoy quizás uno de los papeles más determinantes es que servís de inspiración», ha dicho Diana Morant en referencia a los galardonados en esta edición y, en especial, a las mujeres que han sido premiadas a lo largo de los años, cada vez más.

La Reina Letizia vestida de rojo. (Foto: Gtres)

«A los pocos días de ser nombrada ministra, participé en la entrega de los Premios Retina, donde conocí personalmente a Pepa Bueno y a Su Majestad la Reina. Me ha dado mucha alegría coincidir en este escenario con las dos. Me ha dado mucha alegría que esta gala la presidiera Su Majestad la Reina. Sabe que tengo una admiración personal por ella. Y además, tanto Pepa como Letizia han sido mujeres que han inspirado a muchas generaciones de niñas y de mujeres como yo misma. Ha sido un honor, Pepa, que hoy nos acompañaras y, Majestad, que hoy nos dirigieras unas palabras. Esta es la España actual. Una España con mujeres con poder que ayudan a otras mujeres para poder tenerlo», ha dicho Morant.

El look de la Reina Letizia

Para esta jornada, la esposa de Felipe VI ha elegido un vestido de color rojo intenso -casi burdeos- que lleva varios años en su armario y que se ha puesto en varias ocasiones. Se trata de un vestido de largo midi y cuello alto, con falda con ligero vuelo que también tiene la reina Máxima de Holanda. De hecho, la consorte de los Países Bajos lo estrenó antes que doña Letizia.

La Reina lo ha combinado con complementos a juego, zapatos de tacón sensato estilo kitten heel y cartera en el mismo tono, de manera que se creaba el efecto total look. En cuanto a las joyas, doña Letizia ha llevado unos pendientes de Gold&Roses, además de su inseparable sortija de Coreterno.

Próximo destino: China

Ha sido el último acto de agenda de doña Letizia antes de que Sus Majestades inicien un nuevo viaje de Estado. Después de visitar Egipto hace unas semanas y tras ejercer de anfitriones para el sultán de Omán en Madrid, este fin de semana los Reyes se marchan a China, donde van a estar durante gran parte de la próxima semana.

Aunque para la Reina Letizia ha sido su última cita oficial antes del viaje, no así para el Rey Felipe. El monarca va a participar esta tarde en una entrega de premios periodísticos en el Teatro Real y mañana tiene un acto en la Unidad de Formación y Doctrina del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cádiz. Además. Aprovechará para visitar el buque oceánico multipropósito Duque de Ahumada.