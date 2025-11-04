La Reina Letizia rescata un icónico vestido para recibir al sultán de Omán

La visita de Estado del sultán de Omán a España ya ha comenzado. Después de que el viaje tuviera que ser aplazado hace unos meses por cuestiones personales -falleció la madre de su esposa-, finalmente este martes Haitham Bin Tarik ha sido recibido por los Reyes con todos los honores. A primera hora de la mañana don Felipe y doña Letizia se han trasladado hasta el Palacio Real, donde se ha celebrado la ceremonia oficial de bienvenida. El sultán llegó a Madrid este lunes por la tarde y se encuentra alojado en el Palacio de El Pardo, muy cerca de la Zarzuela, donde se va a llevar a cabo un almuerzo a mediodía.

El look de la Reina Letizia

Debido a la bajada de las temperaturas propia del mes de noviembre, en este primer acto de la jornada apenas hemos podido ver el estilismo elegido por la Reina Letizia, aunque ha habido un detalle que nos ha permitido intuir su elección.

La Reina Letizia en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

Doña Letizia ha llevado un precioso abrigo de corte clásico y con cinturón, de largo midi y en color negro. Una pieza básica de fondo de armario bajo la cual se podía ver una gran lazada en tono gris al cuello, que ha hecho pensar inmediatamente en un vestido de Pertegaz que guarda en su armario desde hace años.

Se trata de un modelo midi, con estampado floral, manga larga y lazada al cuello que doña Letizia estrenó durante unas audiencias en el Hotel de La Reconquista en 2019, el año en el que la princesa Leonor debutó en Oviedo. Fue la primera prenda de Pertegaz que doña Letizia llevó después del relanzamiento de la firma. Recordemos que su vestido de novia fue obra del modista.

La Reina ha completado su estilismo con unos zapatos de salón de tacón sensato en piel de la firma Magrit y un bolso de Carolina Herrera a tono. En cuanto a las joyas, la esposa del Rey Felipe ha llevado, además de su inseparable sortija de oro de Coreterno, unos discretos pendientes de diamantes. Sin duda, una apuesta discreta y sobria, muy acertada para un primer acto de mañana.

La Reina Letizia cuando estrenó el vestido de Pertegaz. (Foto: Gtres)

Cena de gala en el Palacio Real

Será esta noche cuando los Reyes ofrezcan una cena de gala en el Palacio Real en honor del sultán de Omán y entonces esperamos ver a la Reina Letizia no solamente vestida de largo, sino también con algunas de las piezas más importantes del joyero de los Borbones. Aunque en los últimos años la esposa del Rey Felipe VI ha llevado tanto la tiara rusa como la de las lises en viajes fuera de nuestro país, desde hace ya más de dos años que no se celebra una cena de gala en el Palacio Real y, por tanto, desde entonces no hemos podido ver a la Reina de largo y con tiara en España. La última vez fue en mayo de 2023, con motivo de la visita del presidente colombiano Gustavo Petro a España. Doña Letizia escogió un precioso vestido de color rojo y la discreta diadema floral, una de sus preferidas.