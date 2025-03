Carlos III desvela la canción de Kylie Minogue que le hace bailar

¿Te imaginas al rey Carlos III bailando al ritmo de Kylie Minogue? Pues el propio monarca ha confirmado que uno de los temas de la australiana forma parte de su lista de canciones predilectas. El padre del príncipe de Gales anunció hace algunos días que iba a hacer pública una lista de varios temas en una conocida plataforma, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido el contenido completo de este listado.

Aprovechando la celebración del Día de la Commonwealth -en el que, por cierto, han participado de nuevo tanto la princesa de Gales como el propio rey Carlos III tras su ausencia el pasado año por su enfermedad-, el padre del príncipe Guillermo ha desvelado la lista completa de sus temas preferidos. Una lista en la que una de las canciones de Kylie Minogue ha llamado de manera especial la atención.

No porque sea más especial para el monarca, sino porque la casa real ha elegido el tema para el segundo vídeo sobre el King’s Music Room. Un vídeo en el que Carlos III aparece en su despacho en el Palacio de Buckingham y explica por qué le gusta la canción. Se trata de The Loco-Motion, uno de los grandes éxitos de la australiana.

En el vídeo que ha publicado la casa real en las redes sociales se puede ver a la banda de palacio tocando algunos acordes del tema, antes de que el rey Carlos III comente por qué ha elegido esta canción: «Kylie Minogue vino al Palacio de St. James en 2012 y cantó esta canción. Este tema tiene una increíble energía, está hecho para bailar», ha dicho el monarca, que ha asegurado que no es difícil permanecer sentado mientras suena la música.

El rey Carlos III con Kylie Minogue. (Foto: Gtres)

La lista de canciones de Carlos III

Aunque el rey ha hecho un guiño especial a Kylie Minogue en su segundo vídeo de esta nueva iniciativa, ya se conoce la lista completa de las canciones que ha elegido. El listado cuenta con el tema de Al Bowlly The very thought of you que, según ha explicado, le recuerda mucho a su abuela. Además, también ha incluido una canción de Grace Jones, en concreto, su versión de La vie en rose. Tal como ha contado, él y su esposa conocen a la artista desde hace tiempo y están fascinados con cómo ha mejorado este éxito.

El jefe del Estado no ha dudado en incorporar canciones de otros artistas como Beyoncé, Michael Bublé -que curiosamente hace poco estuvo con su hijo menor, el príncipe Harry- o Bob Marley.

Es la primera vez que el rey Carlos III habla de una manera tan directa y espontánea de sus gustos musicales, aunque lo cierto es que ya en 2023 el Palacio de Buckingham publicó una lista de reproducción con motivo de su coronación.

No se sabe todavía si este proyecto va a tener continuidad, aunque muchos han visto en él un espejo a la iniciativa del club de lectura de la reina Camila, con el que la consorte está absolutamente encantada.