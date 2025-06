Así se prepara la Reina Letizia para la llegada de la princesa Leonor

La princesa Leonor vuelve a España tras haber pasado cinco meses a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. La heredera llega este lunes a nuestro país y continuará su formación en la fragata Blas de Lezo, donde embarcará los próximos días. Un nuevo paso para la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia, a quien únicamente le queda un año de instrucción militar, en este caso, en el Ejército del Aire y del Espacio.

No han trascendido los planes de la princesa una vez llegue a España, ni tampoco la fecha concreta en la que empezará su nueva instrucción en la Blas de Lezo. Lo que es seguro es que Leonor tendrá tiempo para reunirse con su familia. Aunque a la Reina Letizia la pudo ver durante la escala del Elcano en Panamá el pasado mes de mayo, tanto al Rey Felipe VI como a la infanta Sofía lleva sin verlos desde enero. Sofía terminó las clases en Gales hace pocas semanas y ya se encuentra de vacaciones, a la espera de que la Casa del Rey confirme cuáles van a ser sus próximos pasos.

La princesa Leonor en una jura de bandera en Nueva York. (Foto: Gtres)

La agenda de la Reina Letizia

En esta semana marcada por el regreso de Leonor a España, el Rey Felipe VI tiene varios compromisos oficiales por lo que todo apunta a que no ha hecho cambios en su programa por la vuelta de su hija mayor. Sin embargo, la situación de la Reina es diferente.

Tal como adelantaba el pasado viernes el departamento de comunicación del Palacio de la Zarzuela, doña Letizia únicamente tiene un compromiso previsto para esta semana, aunque eso no significa que no dedique su tiempo a otras tareas de las que no se da información o a lo que se conoce como trabajo de despacho.

La esposa de Felipe VI ha participado este lunes en el acto de clausura de la convocatoria anual de «Euros de tu nómina». Se trata de una iniciativa de Banco Santander para impulsar proyectos que mejoran la sociedad y que este año celebra su XVII edición. Un total de 17 proyectos sociales ganadores han recibido una aportación para poder continuar con su labor.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Ha sido el único compromiso oficial previsto en la agenda de la Reina Letizia esta semana, después de unos días marcados por la visita de Sus Majestades a Canarias. Allí se reunieron con una parte de los afectados por la erupción del Volcán Cumbre Vieja y participaron en los actos con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Una jornada en la que se echó de menos a la princesa Leonor, que todavía no ha estado nunca en estas celebraciones, a pesar de que está a un año de terminar su instrucción militar.

Mientras que la Reina Letizia solamente ha tenido este compromiso de agenda, en el caso de Felipe VI tiene varias citas oficiales. Este lunes se encuentra en Móstoles, pero mañana y el miércoles viajará a Eslovaquia y Rumanía para visitar la zona de operaciones. Además, el jueves tiene varias audiencias y otros compromisos, mientras que el viernes participará en una entrega de premios. El domingo se espera que el monarca se traslade a San Javier, donde Leonor continuará su formación después del verano.