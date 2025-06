La princesa Leonor llega a Nueva York, su último destino con el buque escuela Juan Sebastián Elcano

Después de seis meses navegando, el buque escuela Juan Sebastián Elcano ya está en Nueva York. Adelantando un día su prevista llegada a la gran ciudad estadounidense, la princesa Leonor y sus compañeros han protagonizado la que será su última escala antes de regresar a España. La embarcación ha llegado al muelle neoyorquino número 88 del río Hudson en la mañana de este 4 de junio y, nada más poner un pie en suelo firme, los guardiamarinas han rendido un sentido homenaje a sus compañeros del Cuauhtémoc, el buque escuela mexicano que sufrió un accidente el pasado 17 de mayo en el puente de Brooklyn.

En los próximos días, se espera que la heredera al trono participe en diferentes actividades organizadas por la Armada, pero por ahora, no existe una programación oficial que desvele la hoja de ruta que seguirá. No obstante, ha salido a la luz que el próximo 5 de junio acudirá junto a sus compañeros a un concierto en el Carnegie Hall titulado A Musical Fantasy from Spain.

La princesa Leonor llega a Nueva York a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. (Foto: Gtres)

Según lo publicado, Elcano estará aparcado en el muelle hasta el próximo 10 de junio. Será entonces cuando la primogénita de Sus Majestades regresará a España en avión (y sin sus compañeros) para continuar su instrucción en la fragata Blas de Lezo, un buque de guerra en el que conocerá de cerca las tácticas de combate de los ejércitos navales. Sin duda, una nueva oportunidad para seguir formándose en las responsabilidades que afrontará el día que asuma el trono. Más tarde se reincorporará con el resto para culminar su crucero de instrucción el 17 de julio en Marín, el municipio de Pontevedra donde se encuentra la sede de la Escuela Naval Militar.

El buque Juan Sebastián Elcano en Nueva York. (Foto: Gtres)

Los Reyes, ausentes en la llegada de Leonor a Nueva York

A pesar de ser una escala especial y nostálgica, la princesa no ha podido contar con la presencia de sus padres. Y es que la agenda real no ha permitido a Sus Majestades trasladarse hasta Nueva York para recibir a su hija. Después de viajar hasta Palencia el pasado lunes, a primera hora de este 4 de junio, el Rey ha presidido la Entrega de Becas de la Fundación La Caixa para más tarde estar también presente en la Inauguración del South Summit 2025, un encuentro global de emprendimiento celebrado en Madrid. Por su parte, la Reina Letizia no tenía ningún compromiso profesional, pero en cuestión de 24 horas, tendrá una reunión con el Patronato de la Residencia de Estudiantes en la capital, por lo que le era imposible realizar un viaje tan largo para estar al día siguiente de nuevo en España.