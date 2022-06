Alexia de Holanda: El espejo en el que nunca se podrá mirar Leonor

Día de celebración para la Familia Real de Holanda. La princesa Alexia, hija mediana de los Reyes Máxima y Guillermo, cumple diecisiete años. La joven ha regresado ya a casa después de terminar las clases en el Atlantic College de Gales, el mismo centro en el que cursa el Bachillerato Internacional la Princesa Leonor.

Sin embargo, al igual que en el caso de la heredera al trono de España, la segunda en la línea de sucesión de los Orange tampoco ha hecho aún acto de presencia. Mientras que su hermana, la princesa Amalia, debutó entre la realeza europea hace unos días en la fiesta por el decimoctavo cumpleaños de la princesa Ingrid de Noruega, de Alexia no se tiene noticia. Su ausencia en la gran puesta de largo de las royals más jóvenes no fue tan sonada como la de la Princesa de Asturias, dado que ella no es heredera en primera línea, pero sí que se la echó de menos.

Aunque tanto Leonor como Alexia comparten entorno, edad y hasta idioma -Alexia domina el castellano por el origen de su madre, Máxima Zorreguieta-, lo cierto es que ambas princesas no podrían ser más distintas. Un detalle que ha quedado especialmente patente en los últimos meses. Empezando por el viaje de ida a Gales, en el que Leonor lució un estilismo discreto y estuvo acompañada de sus padres y su hermana en el aeropuerto mientras que a Alexia la vimos con pantalones vaqueros rotos, camisa de cuadros y guitarra a la espalda. Pero no ha sido esta la diferencia más evidente entre las dos royals, cuyo papel en el futuro de sus respectivos países también será radicalmente dispar.

Mientras que de la Princesa Leonor apenas se han tenido detalles de su estancia en Gales -más allá de alguna declaración oficial-, en el caso de Alexia de Holanda se la ha podido ver en varias ocasiones. La hija mediana de los Reyes Máxima y Guillermo ha participado en diversas iniciativas a lo largo del curso y se la ha visto en redes sociales, algo que no se ha producido en relación a Leonor. En el mes de noviembre, por ejemplo, la hermana de la princesa Amalia no tuvo reparos en aparecer en lencería en la celebración de la Queer Week, al igual que encabezó una manifestación contra el Cambio Climático y se dejó fotografiar con los graduados de este año. Nada que ver con la Princesa de Asturias, de la que solo se tienen unas escasas imágenes de su llegada a Gales, pero ninguna noticia de las actividades que ha desarrollado en estos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UWC Atlantic (@uwcatlantic)



Una actitud peculiar, sobre todo, si se tiene en cuenta que Leonor es la heredera y el papel de Alexia es mucho más secundario. Motivo más que suficiente para que se tuviera más información sobre la actividad de la Princesa de Asturias que de su compañera.

En términos de estilo, también ambas princesas son muy diferentes. Alexia se atreve con arriesgados looks y colores vivos, mientras que la hija de don Felipe y doña Letizia prefiere la discreción y, de alguna manera, un perfil más bajo. Es más, incluso se rumoreó con que la princesa holandesa llegó a tener un perfil en redes sociales en el que compartía sus estilismos y hasta anunció a sus padres su deseo de participar en un talent musical. Algo que, como era de esperar, no se ha producido. Un detalle impensable en el caso de Leonor, cuyo compromiso con la institución es constante, fruto de la educación que ha recibido. De hecho, aunque Alexia podrá tener libertad en el futuro para elegir su destino, no así la Princesa Leonor que, como ya dijo doña Letizia en un acto en Mallorca: “Será lo que tiene que ser, no lo que quiera”. Un argumento que recalca que la hija mayor de los Reyes está muy alejada de la holandesa, que podrá compartir destino, de alguna manera, con la Infanta Sofía.