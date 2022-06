El misterio de la Princesa Leonor: Citas perfectas para su reaparición

La Princesa Leonor terminaba las clases en el Atlantic College de Gales el pasado viernes. Un fecha muy especial en la que, además, se ha celebrado uno de los eventos más destacados de la escena royal de los últimos tiempos. La hija de los príncipes Haakon y Mette Marit ha festejado su mayoría de edad con una fiesta en el Palacio Real de Oslo a la que han asistido rostros relevantes del Gotha, entre los que se incluía el Rey Felipe, padrino de la Princesa.

Una velada en la que se ha echado de menos a la Reina Letizia y, sobre todo, a la Princesa Leonor, dado que el resto de herederos -salvo algunas excepciones-, sí que ha estado presente. Es más, varias princesas han debutado con tiara. Algo que no habría ocurrido en el caso de la hija mayor de don Felipe y doña Letizia porque todavía no ha alcanzado su mayoría de edad, pero habría supuesto una puesta de largo entre la realeza con toda seguridad.

A pesar de que las clases de este primer curso terminaron el viernes, aún no se tiene noticia del regreso de Leonor, aunque es algo que se da por hecho. Unos días que, además de coincidir con la gran gala de Noruega, lo han hecho también con el octavo aniversario de la proclamación de Felipe VI. Lo habitual en estos casos es que la Familia Real participe en la entrega de las condecoraciones de la Orden al Mérito Civil, pero por ahora no se tiene constancia de si se va a celebrar este acto. Es más, cuando el viernes la Casa de S.M. el Rey hizo pública la lista de actividades previstas para los próximos días, no había noticia de una posible reaparición de la Princesa Leonor.

No obstante, son varios los compromisos en los que podría participar, algunos de los cuales están especialmente vinculados a su figura. Este martes, los Reyes van a estar presentes en la reunión anual con los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias, que va a celebrarse en el Palacio Real por la mañana. Un encuentro en el que no está anunciada la presencia de la Princesa, aunque sería de lo más oportuna, dado que es presidenta de honor de la institución.

Más allá de este compromiso, también el miércoles hay dos citas en las que podría estar. Por un lado, doña Letizia preside la reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud. Esta fue la primera presidencia de honor que la Reina asumió de doña Sofía, por lo que sería una interesante manera de que la Princesa se implicara en cuestiones solidarias. Por su parte, el Rey estará en la clausura del XXIII Curso de Estado Mayor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. A pesar de que todavía no se ha comentado oficialmente cómo será la formación militar de la Princesa Leonor, también este compromiso podría ser una buena manera de familiarizarse con el entorno, dado que en el futuro ella tendrá que ejercer como Capitana General de las Fuerzas Armadas.

Por último, el viernes, el monarca viajará a Santander para varios compromisos, uno de los cuales tiene que ver con la educación. Se trata de la inauguración de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con motivo de su noventa aniversario. Una ocasión ideal para que la heredera entre en contacto con el ambiente universitario, que cada vez lo tiene más cerca. Sin embargo, por el momento, habrá que esperar a ver cómo van despejándose las incógnitas.