El ‘Casual Friday’ de la Reina Letizia ante la llegada de Leonor

Cierre de agenda para la Reina Letizia en una de sus semanas más especiales. A apenas un día de que la Princesa Leonor regrese a España para sus merecidas vacaciones de verano antes de retomar el curso final en el Atlantic College de Gales. Mientras el Rey Felipe ha participado en el acto del setenta y cinco aniversario del despacho de abogados Uría & Menéndez -que, por cierto, fue el encargado de sus capitulaciones matrimoniales-, la Reina se ha trasladado hasta la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde ha presidido la reunión de su Patronato. Esta es una cita a la que doña Letizia siempre suele acudir por estas fechas.

A diferencia de otras ocasiones, la esposa de Felipe VI ha apostado por un look muy veraniego y, quizás, ‘poco firmal’. La Reina ha lucido un mono en estampado de rayas en blanco y negro, con manga corta y escote pico que estrenó en 2020 en la gira que Sus Majestades hicieron por España tras la pandemia, en concreto, en su visita a Cuenca.

Esta vez, doña Letizia lo ha combinado con un cinturón en color nude -que no llevó cuando estrenó el mono- y cuñas con cintas en color nude. El modelo es un diseño low cost que cuyo precio no superaba los 40 euros. Como joyas, ha llevado unos pendientes de aro en oro y su inseparable sortija dorada de Karen Hallam. En cuanto al bolso, ha apostado por una original cartera en negro y beis, tipo cartera.

La Residencia de Estudiantes es, a día de hoy, uno de los centros más originales del panorama cultural español. A lo largo del año, organiza muchos compromisos con figuras destacadas del mundo de la cultura. En esta visita, a doña Letizia se le ha obsequiado con un libro, que ha estado ojeando con atención.

Mientras que el Rey Felipe viajará en unas horas a Noruega para estar presente en la celebración oficial del cumpleaños de su ahijada, la princesa Ingrid de Noruega. Una cita que contará con la presencia de personalidades importantes del entorno royal entre las que destacan los Reyes de Holanda, Victoria de Suecia y su familia o los príncipes Marie-Chantal y Pablo de Grecia. Un compromiso al que estaban invitadas tanto la Reina Letizia como sus hijas, pero no han trascendido los motivos por los que no van a estar presentes. Es más, la importancia del acto es tal, que veremos por primera vez a royals como Ingrid de Noruega, Elisabeth de los Belgas o Amalia de Holanda vestidas de gala y con tiara. No han trascendido los motivos por los cuales la Reina no estará en Oslo, aunque tampoco acudió a la Confirmación de la Princesa hace algunos años.

Por el momento no se han hecho públicas las actividades previstas para la Familia Real de cara a los próximos días pero, dado que la Princesa Leonor está a punto de llegar, cabe la posibilidad de que la veamos muy pronto.