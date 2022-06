Noche de ocio para la Reina Letizia. A pocos días del regreso de la Princesa Leonor a Madrid, la esposa de Felipe VI ha aprovechado para disfrutar de una de las funciones más especiales de la temporada. La Reina estuvo el pasado martes en el Teatro Real, pero no para un acto oficial, sino para ver, de incógnito, a Marion Cotillard, que ha estado unos días representando Juana de Arco en Madrid.,

Un plan del que seguro que la Reina ha disfrutado mucho, ya que es una gran apasionada del teatro, la ópera y el ballet. Una visita tan discreta que no ha sido hasta ahora cuando se ha tenido constancia de ella.

Según ha trascendido, la Reina no se escondió, pero sí que intentó salir rápido del recinto, para evitar que se formara tumulto a su alrededor. A pesar de que la compañía del equipo de seguridad de la esposa de Felipe VI era un hecho, parece ser que todo el personal actuó de manera muy cauta y discreta, para evitar llamar la atención del resto de espectadores.

Pese a que no ha sido hasta ahora cuando se ha tenido constancia de la visita de la Reina a la función, lo cierto es que era algo bastante previsible. Por un lado, la falta de actos esa tarde favorecía la ‘escapada’. A esto hay que añadir el gusto de la esposa de Felipe VI por este tipo de espectáculos y que, además, ya en el pasado acudió con el Rey a ver en el cine una de las películas más destacadas de la francesa, Aliados, junto a Brad Pitt.

Al parecer, la Reina no acudió sola al espectáculo, sino que un reducido grupo que mujeres estaba con ella, aunque no han trascendido las identidades de las mismas, que abandonaron el edificio al tiempo que Su Majestad. Es probable que se tratara de algunas de sus amigas, con las que aprovecha para quedar siempre que puede. Sí parece que en esta ocasión, doña Letizia no se acercó a saludar a Marion Cotillard al finalizar la obra, quizás porque no se trataba de un acto oficial, sino de un compromiso de su agenda privada.

Doña Letizia escogió uno de los días menos concurridos para acudir a ver la obra. No lo hizo en su estreno, al que asistieron numerosos rostros conocidos del panorama nacional, ni tampoco en la función final este mismo viernes.

Este viernes, la Reina ha retomado su agenda con una reunión en la Residencia de Estudiantes de Madrid, una cita a la que nunca falta. A pocas horas del regreso de la Princesa Leonor, mientras que don Felipe va a viajar a Oslo para la celebración de la mayoría de edad de su ahijada, Ingrid de Noruega, ni doña Letizia ni sus hijas asistirán a este importante acto, a pesar de que son muchas las royals que se darán cita en la capital noruega.