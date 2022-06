La sonrisa de la Reina Letizia tras la vuelta de la Princesa Leonor

Los Reyes han retomado su agenda semanal después de la ausencia de doña Letizia y sus hijas el pasado viernes en el gran cónclave de royals por el cumpleaños de la princesa Ingrid de Noruega, ahijada del Rey Felipe. Ha sido este martes cuando Sus Majestades han presidido en el Palacio Real la reunión anual con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.

Una cita en la que cabría haber esperado a la Princesa Leonor pero que, sin embargo, no ha estado presente. La hija mayor de los Reyes terminó las clases en el Atlantic College de Gales el pasado viernes y no las retomará hasta finales de agosto. Sin embargo, no se ha tenido noticia de cuándo podremos verla de nuevo en público.

Don Felipe y doña Letizia han recibido a una veintena de personalidades pertenecientes a los Patronatos de la FPA, que son los encargados de establecer las actividades que ha de desarrollar, aprobar los presupuestos, fijar los criterios de actuación. Además, la institución cuenta con un Patronato de carácter consultivo y honorífico, el Patronato Princesa de Asturias, del que forman parte todas aquellas personas o instituciones que colaboran de una u otra manera con los objetivos de la entidad. Finalmente, también existen los Miembros Protectores de la entidad, en su mayoría muy vinculados al Principado de Asturias, y que también contribuyen al sostenimiento económico de la Fundación.

Para esta cita, la Reina Letizia ha sorprendido con un look muy veraniego de su fondo de armario. Se trata de un modelo camisero en estampado de cebra en blanco y negro de Hugo Boss, anudado a la cintura. La Reina lo estrenó hace ya varios años, pero lo había lucido en pocas ocasiones. Lo ha combinado con unos zapatos destalonados en color fucsia de Carolina Herrera, pendientes de doble daga de Gold&Roses y su inseparable sortija dorada de Karen Hallam. En cuanto al look beauty, Su Majestad ha apostado por un maquillaje muy suave, que destacaba la expresión de felicidad de su rostro, quizás motivada por la vuelta de su hija mayor.

Este ha sido el primer acto conjunto de los Reyes esta semana tan especial, marcada por el reciente regreso de la Princesa Leonor y el comienzo de las vacaciones de la Infanta Sofía. A pesar de que todavía no se sabe cuándo se podrá ver de nuevo a la Princesa, sí que se tiene constancia de que en apenas unos días Leonor ejercerá una vez más como anfitriona de los Premios de la Fundación Princesa de Girona, cuya fecha concreta está aún por concretar.

Por su parte, también la Reina Sofía tiene una intensa agenda esta semana. La madre de Felipe VI se encuentra en Salamanca, donde va a participar en dos compromisos relacionados con la Global Summit Neuro. Una cumbre que también va a contar con la presencia de la Reina Silvia de Suecia.