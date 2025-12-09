Los Reyes han arrancado la semana con una visita a Aranjuez. Don Felipe y doña Letizia se han trasladado hasta el palacio real de la localidad madrileña, donde han participado en una reunión del Patronato del Instituto Cervantes y han hecho entrega del Premio Ñ a la crítica y catedrática de la Universidad de Londres María Delgado como reconocimiento a su labor en la divulgación e impulso internacional de la lengua española. Además, han presidido un almuerzo con los patronos del Instituto Cervantes, embajadores iberoamericanos acreditados en España y autoridades.​

Ha sido el primer y único acto en la agenda de la Reina Letizia esta semana. La esposa del monarca no tiene más actividades con cobertura por parte de la prensa programadas para estos días. No así el Rey Felipe VI, que todavía tiene varios compromisos pendientes tanto este miércoles como el jueves.

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia en un acto de su agenda oficial. (Foto: Gtres)

El estilismo de doña Letizia

Para esta ocasión, la Reina se ha decantado por un total look oscuro. Una elección compuesta por un pantalón de corte sastre con la pata ligeramente ancha y una camisa de raso marino con lazo al cuello y mangas farol que aportaban volumen y movimiento a la apuesta. La prenda superior, firmada por Carolina Herrera y confeccionada en delicado crepé de chine de seda que estaba rematada en puños anchos con un par de botones metálicos en forma de bola, poseía, en toda su extensión, un discreto estampado Initials al tono con formas geométricas. Un top que se puede adquirir en la web por un precio que asciende a los 490 euros.

Doña Letizia en un acto de su agenda oficial. (Foto: Gtres)

Con el cuerpo metido por dentro del pantalón, la esposa de Felipe VI puso el broche final a su estilismo con un cinturón de piel de anchura media y hebilla plateada. Como complementos ha llevado unos discretos pendientes plata, un anillo tubular dorado en el dedo anular de la mano izquierda y ha lucido su larga melena peinada con ondas al agua y raya ligeramente ladeada.

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia en un acto de su agenda oficial. (Foto: Gtres)

La agenda despejada de la Reina

Este compromiso en Aranjuez ha sido la primera cita oficial de los Reyes esta semana, justo después de la celebración de un nuevo aniversario de la Constitución. Doña Letizia no tiene más actos programados, lo cual puede significar que va a dedicar su tiempo a otro tipo de tareas, como trabajo de despacho o preparación de próximos compromisos.

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia en un acto de su agenda oficial. (Foto: Gtres)

En el caso del Rey Felipe, el monarca participará el miércoles en un encuentro en el Palacio de la Zarzuela con Mahmoud Abbas. El jueves cerrará su agenda con varias audiencias en Madrid. Don Felipe va a recibir a una representación del nuevo Consejo de la OCU por su 50 aniversario. Después se reunirá con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios y con el Consejo de Administración y principales accionistas de Agenda Pública. Cerrará la jornada, así como la semana, recibiendo a Marc y Álex Márquez tras su último triunfo.

Cuenta atrás para la Navidad

Al igual que el resto de familias, también los Reyes apuran ya los días para la llegada de la Navidad. Unas fechas muy especiales porque desde hace algunos años son uno de los momentos en los que don Felipe y doña Letizia pueden disfrutar de pasar tiempo con sus hijas. La princesa Leonor se encuentra centrada en su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, mientras que la infanta Sofía está estudiando en el Forward College de Lisboa. Las dos están ya a punto de terminar el trimestre y volverán a casa para celebrar la Navidad en familia.