Violeta Mangriñán confiesa que Isabel Pantoja fumaba en Supervivientes: "Se quemó el flequillo"

Violeta Mangriñán ha vuelto a tirar de la sinceridad y naturalidad que tanto la caracteriza. Lo ha hecho en la fiesta de Vanity Fair durante la última noche del Festival de Málaga. A pesar de reconocer que «yo no soy muy de fiestas», acudió al evento acompañada de su pareja Fabio Colloricchio y reveló que, durante su paso por Supervivientes, conoció cómo era la verdadera Isabel Pantoja e, incluso, la aconsejó sobre las colillas de tabaco que encontraba la tonadillera en la orilla de la playa y que trataba de fumarse por la ansiedad que le provocaba no tener tabaco a su disposición durante el concurso.

«No robaba chope. No sé por qué la gente cree que Isabel tenía muchas ventajas y estaba ahí… » ha comenzado diciendo antes de confesar que: «yo la veía fumarse las colillitas de la orilla, la pobre. Cogía una colilla y le digo: Isabel, pero que eso está ahí fosilizado, ahí ya no queda tabaco. Y me dice que sí, que sí», ha revelado la televisiva al preguntarle cómo fue la participación de la madre de Isa Pantoja en el reality de Mediaset. Además ha puntualizado, divertida, que «fue a encender el cigarrillo y se quemó el flequillo».

Violeta Mangriñán e Isabel Pantoja.(Foto:Mediaset)

Después de ese detalle que seguro que a la cantante no le hizo demasiada gracia, ha confesado que era «muy buena compañera». Hablando del paso de Isabel por el formato televisivo, ha manifestado que, a su parecer, la oportunidad de participar en el programa fue un «win to win». Ella misma ha manifestado que «yo entiendo que ella es un personaje de toda la vida, de la tele, y que hay como toda una telenovela y lo que representa». Y es verdad que es una tía con carácter, polémica, y que a ella también le habrá venido bien».

Violeta Mangriñán e Isabel Pantoja.(Foto:Mediaset)

Su visita a la finca Cantora

Violeta no ha ocultado su opinión sobre la intérprete de Marinero de Luces y ha reconocido que en una ocasión fue a Cantora, pero que la gente está muy equivocada sobre lo que es aquella finca. «Es una casa de campo tan normal, que podría ser de mi tía perfectamente», ha comenzado diciendo antes de explicar que «no sé qué se espera allí, que hay fantasmas y cuadros que se mueven como en Harry Potter, pues no».

Asimismo, ha expresado su gratitud por la invitación de la dueña de la finca a su propiedad, reconociendo que Isabel Pantoja es una «anfitriona maravillosa. Había comida, fiesta todo el día, bebida todo el día, gente de buen rollo. La verdad es que no te puedo decir nada negativo». Recuerda que ese día comieron paella, ya que fueron a la casa unas fans suyas de Valencia y les llevaron el plato tradicional de su tierra, por lo que para Violeta fue un día más completo, ya que, como ella dice, es «más valenciana que la paella».

Su faceta como madre

La influencer ha pisado fuerte la alfombra roja del Festival de Málaga. Sus estilismos no han dejado indiferente a nadie. Para la última alfombra eligió un look en azul klein con una especie de mallot de manga larga y cuello cisne entallado que acababa en una falda corta de vuelo. El traje contaba con un corte peplum, dejando ver la parte inferior semitransparente hasta el suelo, donde se entreveían las piernas de la televisiva entre la tela de gasa.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio.(Foto:Gtres)

Para la segunda parte de la noche optó por un color menos apagado y discreto. Vestida de un mostaza satinado y brillante, eligió un vestido de raso en la misma línea que su anterior look. De cuello alto y manga larga terminada en puño abotonado, se fundía la parte superior de la camisa con la falda ajustada hasta la mitad del muslo y con un plisado lateral sobre la cadera. Con este estilismo ha confesado a los periodistas que «me vas a ver un ratillo y me voy a ir, no bebo, no me gusta… salgo de casa para descansar».

Violeta Mangriñán.(Foto:Gtres)

Esta confesión ha llevado a preguntar cómo está llevando la joven la maternidad. Ella, lejos de pintar esta etapa como algo idílico, ha manifestado que «trato de aprovechar al máximo, como sé que voy a llegar a mi casa y que la noche va a ser dura, trato de descansar cuando salgo de casa». Esto se debe a que, tal y como ha afirmado, «la pequeña me está dando guerra por las noches, entonces yo ahora cuando salgo de casa es para aprovechar y dormir».

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio.(Foto:Gtres)

La niña ha nacido fruto de su relación con el también televisivo Fabio Colloricchio. La pareja lleva junta desde que se conoció en Cayo Cochinos en 2019 y desde entonces han creado muchos momentos juntos y una familia. Sus dos pequeñas son ejemplo de ello, pero también la imagen que tiene Violeta de Fabio como padre.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio.(Foto:Instagram)

«Si de algo estoy segura que no me voy a arrepentir es de haber elegido al padre que he elegido para mis hijas. Estoy muy orgullosa de cómo es como padre y como persona», ha confesado antes de revelar que él «es más dormilón que yo y al principio le costaba un poco despertarse por las noches” y concluir con unas palabras tiernas y de cariño que demuestran lo felices que están juntos: «Fabio es un cañón, muy dulce, muy buen tío; el único defecto es que es muy despistado. Es buen amante, buen cocinero y buen padre y yo le amo con toda mi alma».