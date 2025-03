El fatídico año de Isabel Pantoja: ingresos hospitalarios, rupturas y una mudanza forzada

Los tres primeros meses de 2025 no están siendo fáciles para Isabel Pantoja y lo peor es que la cantante ya no puede refugiarse en Cantora, la finca que convirtió en búnker desde que Kiko Rivera se posicionó como su mayor enemigo. La tonadillera sigue sin tener relación con sus hijos: no se habla con el DJ y tampoco sabe nada de Chabelita, quien está esperando a su segundo retoño.

El periodista Antonio Rossi ha anunciado que Isabel Pantoja ha sido ingresada en la capital, donde ha fijado su nueva residencia. «Se encuentra hospitalizada en un centro hospitalario de Madrid. A principios de semana vieron algo que no iba bien, algo que no les gustaba y decidieron ingresarla de urgencia aquí en un centro hospitalario de Madrid», empezó diciendo en Vamos a Ver, programa donde ejerce de colaborador.

«No están preocupados, están esperando los últimos resultados. Pensaban que podía haberse ido hoy a casa, pero sigue ingresadas y a la espera de que todo salga bien». Siguiendo sus datos, el único que conocía esta información era su hermano Agustín, pues la cantante ya no confía en nadie más.

Isabel Pantoja durante un concierto. (Foto: Gtres)

Lamentablemente no es la primera vez que Isabel visita un hospital durante 2025. Por desgracia tuvo que desplazarse a Canarias para arropar a Anabel Pantoja durante el problema que tuvo la pequeña Alma, hija de la influencer. La tonadillera se alojó en el mejor hotel de la isla y estuvo muy pendiente de su sobrina, de hecho se marcó poco antes de que le dieran el alta a la bebé.

Los problemas de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja estaba ilusionada con su nueva etapa profesional. No obstante, como ya es habitual en ella, la tranquilidad no ha durado demasiado y ha tenido que enfrentarse a muchos problemas. Según ha salido publicado, no quería dejar Cantora para instalarse en Madrid, pero era la única forma de zanjar sus conflictos económicos.

La cantante se ha instalado en la capital junto a Agustín Pantoja, pero no hace vida fuera de la lujosa urbanización que ha escogido para iniciar esta nueva etapa. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para apartarla del foco mediático, pues estamos hablando de una de las cantantes más famosas de nuestro país. Esa es una de las razones por las que ha visto la luz su último movimiento judicial.

Junco en el funeral de Bernardo Pantoja. (FOTO: GTRES)

Isabel ha denunciado a Junco, la bailarina japonesa que estuvo viviendo con su hermano. La viuda de Bernardo Pantoja está en un piso que pertenece a la artista y esta última quiere recuperarlo. Después de varios intentos fallidos, ha puesto el asunto en manos de sus abogados.

Kiko Rivera y Chabelita

Pantoja ha tenido que superar todos los obstáculos del 2025 sola, sin la ayuda de sus hijos. Tanto Kiko Rivera como Chabelita están cansados de aguantar y ya no quieren saber nada de su madre. Isa no le perdona que no se haya preocupado por ella durante su segundo embarazo y el DJ sigue pensando que la tonadillera le ha engañado con la herencia de Paco.

Hasta la fecha, ni Kiko ni su hermana se han desplazado hasta el hospital donde se encuentra Isabel. Pero, ¿serían bien recibidos si decidiesen dar el paso?