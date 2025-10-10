Paz Padilla ha reaccionado a la boda de su hija, Anna Ferrer Padilla. La influencer anunció el pasado 8 de octubre su paso por el altar con Mario Cristóbal, su pareja desde hace tres años y al que conoce de toda la vida -ya que forma parte de su grupo de amigos-. La joven comunicó a su seguidores esta noticia tan esperada que pone el broche de oro a su historia de amor. «Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. Mil veces sí», escribió la creadora de contenidos. Días después, su progenitora ha reaparecido en su perfil social, entre lágrimas, donde se ha pronunciado sobre el enlace matrimonial de su unigénita. Además, la presentadora también ha comparado el idilio de su hija con el que ella tuvo con Antonio Vidal, su marido, que falleció de manera repentina en 2020.

Las lágrimas desconsoladas de Paz Padilla

Tras un año muy difícil para el clan -debido a la muerte de Luis, el hermano de Paz Padilla-, parece que la suerte ya está de parte de la familia de la humorista. Su hija se ha comprometido y esta era una gran ilusión para la gaditana, que siempre ha soñado con ver cómo su hija cumple sus sueños. «Bueno pues quería compartir con vosotros como me siento. Por fin se casa la niña. Y por fin puedo decirlo, porque desde que me lo contó tenía una emoción en el corazón… Ella me dijo que estuviera callada para que se lo dijera a todo el mundo. Por fin ya puedo decirlo porque ya lo ha hecho público y ya lo puedo gritar al viento», ha comenzado diciendo.

La actriz de La que se avecina ha estado, a lo largo de este vídeo, conteniendo en todo momento la emoción y, antes de romperse al recordar al gran amor de su vida, la de Cádiz ha opinado sobre la pareja que hacen su hija y su yerno: «Los veo muy feliz. A mi hija la veo muy serena, muy tranquila, muy luminosa. Él la quiere tanto, la ama tanto y la respeta tanto… Tiene admiración y ternura. A él lo considero como uno más de la familia, como a un hijo. Porque es muy noble, muy buen tío, pero sobre todo porque la quiere. Quien la quiera a ella, lo tengo que querer. Van a ser una pareja muy bonita y van a formar una familia preciosa si todo va bien».

Paz Padilla y Anna Ferrer en la inauguración de la tienda de Madrid. (Foto: Gtres)

Finalmente, ha sido inevitable que Paz recuerde a Antonio, al que siempre ha considerado el hombre de su vida. Ha sido entonces cuando la presentadora se ha roto por completo al comparar la relación de su hija con la suya: «Siempre sufrimos por los hijos, por sus miedos y a veces no podemos evitarlo. Cuando ves que tu hija esta con el que considera su amor perfecto, porque veo en ellos muchas cosas que he vivido yo, yo he conocido al amor verdadero, el eterno. Me emociono. Ver así a tu hija es muy bonito. Como el la mira, la quiere… Sé que es una tontería, pero me hace muy feliz. Si hoy estoy llorando, no sé lo que voy a llorar en la boda».