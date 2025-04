Un año después de perder a su marido por un cáncer, Paz Padilla conoció en el verano del 2021 a uno de los grandes amores de su vida, Fran Medina, un hombre que ha estado al margen de la fama de su pareja durante todo este tiempo y que le ha apoyado en la sombra en todas sus decisiones. Desde el minuto uno, la presentadora trató de llevar con la máxima discreción su relación, a pesar de que unas imágenes juntos en la playa de Zahara destaparon que la humorista había encontrado de nuevo la ilusión tras la reciente pérdida de su marido, al que no ha dejado de rendirle homenaje.

Las últimas semanas han sido muy intensas para Paz y para su hija Anna. Madre e hija decidieron reabrir ‘El Trompeta’ el chiringuito del hermano fallecido de la gaditana. Durante estos meses, la actriz y la creadora de contenidos han estado completamente inmersas en la reforma del local familiar, ubicado en una zona privilegiada de Zahara de los Atunes. Durante todo el proceso, Padilla y Ferrer no han estado solas, si no que han contado con el apoyo de sus amigos, su agencia de comunicación y con sus respectivas parejas.

Precisamente, la ex tertuliana de TardeAR ha aprovechado la ocasión y la emoción de este momento para hablar públicamente de dos de los hombres más importantes de su vida en esta etapa: Fran Medina, su novio, y Mario Cristóbal, la pareja de su única hija.

Las palabras de Paz Padilla a los hombres de su vida

Paz Padilla junto a Fran Antón, su novio. (FOTO: REDES SOCIALES)

Días después de al reapertura de ‘El Trompeta’, Paz Padilla ha querido agradecer públicamente a su pareja su apoyo durante todo este tiempo desde que apareciera en su vida poco tiempo después de la muerte de Antonio, su marido: «Gracias por aparecer en mi vida cuando todo se había derrumbado. Me has ayudado con tu compasión y comprensión a crear un nuevo futuro sin olvidar, recordando cada paso de mi vida y a todos los que la formaron. Gracias por soportar mis lágrimas, por abrazarme en silencio, por tu alegría y sobre todo por seguirme siempre en mis locuras. La vida nos unión para sostenernos al cruzarla. Contigo no tengo miedo. Gracias, te quiero».

Si por algo se caracteriza Paz es por estar en más de un proyecto a la vez. Además de continuar con el legado de su hermano, la presentadora está en Vitoria en una grabación. Además ha querido apoyar a su hija en una mini docuserie de en la que Anna ha contado cómo es su fin de semana perfecto.

En los totales, Paz Padilla no ha podido evitar no presumir de su hija y tampoco de su yerno, Mario Cristóbal, que mantiene una relación sentimental con Anna desde el 2022, aunque se conocen de toda la vida. «A Mario no le provoco, está muy enamorado de mi hija y es el yerno ideal. Todo lo que pueda que esté bien, que no tenga frío, le alimento bien. Muchas veces le digo: «¿Cuándo vamos a tener un niño, Mario?» Porque cuando nazca el niño… Tengo que cuidarlo porque va a ser el padre de mis nietos». «Yo yo quiero que me vea como una persona amable, no quiero que se asuste, todos los regalos que él quiera yo se los compro… Tiene que ser el marido y el padre ideal!», ha dicho paz sobre la pareja de su hija.