El 18 de julio de 2020, Paz Padilla perdió al amor de su vida. Tras varios meses luchando contra un cáncer, Antonio Vidal falleció a los 53 años, dejando completamente desolada a la que había sido la mujer de su vida y su gran amor. La televisiva y el abogado se conocieron en la adolescencia, cuando ella apenas tenía 14 años y él 17. Aunque salieron durante varios meses, la vida tenía para ellos otro destino, por lo que pusieron punto, pero no final a su historia de amor. Cada uno tuvo relaciones e hijos por separado y, 20 años después, se reencontraron para no separarse jamás. En 2016, decidieron poner el broche de oro a su relación, dándose el ‘sí, quiero’ a orillas del mar en Zahara de los Atunes. Lo que nadie se esperaba es que, después de tanto tiempo luchando por su amor, tuvieran que despedirse en esas circunstancias. A pesar de ser uno de los duelos que la colaboradora de Telecinco ha tenido que hacer frente en su vida, esta nunca ha dejado de mandarle muestras de cariño al que considera su ‘ángel de la guarda’.

El último adiós

El primer homenaje llegó a pocos días de despedirse de él. Durante su funeral, Paz Padilla se despidió de su marido por última vez, pero lo hizo de una forma muy emotiva y original. En la corona que le dejó en la tumba, la televisiva escribió un mensaje: “¿Te quieres casar conmigo? Tes quiero my love”. Y es que, aún en un momento tan difícil, la madre de Anna supo despedirse de una forma preciosa.

Sus primeras palabras

Tras unos días de luto, Paz volvió a las redes sociales con más fuerza que nunca, donde no dudó en dedicarle un emotivo monólogo al amor de su vida. “Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad. Avanza”, escribió junto a una fotografía en la que parecen abrazados, piel con piel y en la que Antonio le da un beso en la nuca.

Un adiós en su lugar favorito

La playa de Zahara de los Atunes siempre ha sido un lugar simbólico y especial para la pareja. Tanto es así que, además de jurarse amor eterno en esa arena, fue donde la televisiva se despidió para siempre del hombre que le había robado el corazón. Paz, junto a su hija, ambas abrazadas, contemplaron el mar de fondo mientras escuchaban la canción My way, de Frank Sinatra. “Cada último rayo del sol de ayer fue por ti, tes quiero my love”, compartió la viuda junto a varios vídeos bailando, celebrando la vida que aún le quedaba por disfrutar a Antonio.

El no cumpleaños

El 21 de septiembre es una fecha muy marcada en el calendario de Padilla, pues se trata del cumpleaños de su fallecido marido. En la que habría sido su 54ª vuelta al sol, Paz quiso compartir en sus redes sociales una imagen de los dos junto a una declaración de amor: “Feliz cumpleaños mi amor!!! Celébralo con una gran fiesta, yo aquí te seguiré diciendo te quiero y mandándote besos llenos de ternura, te amo!!!!”.

Un triste aniversario de boda

Tan solo dos semanas después, la televisiva compartió un vídeo de más de dos minutos de duración lleno de recuerdos junto a su marido. «¡Nuestro aniversario, fuimos tan felices!. Hace cuatro años nos dijimos, hasta que la muerte nos separe, hoy te digo, hasta que la muerte nos una», escribía la presentadora en un intento de mirar la vida con otra filosofía.

El accesorio más especial

En la que fue su primera Navidad sin él, Paz tuvo un gesto muy bonito reinventando su anillo de boda. Cristina, de joyerias Yanes fue la encargada de ayudar a la televisiva ha reforzar con dos anillos uno de los complementos más preciados de su joyero.

El primer San Valentín

El 14 de febrero, Paz quiso compartir con sus seguidores uno de los momentos más especiales que vivió junto al abogado. La actriz de La que se avecina publicó una fotografía con dos copas de capa, momento que brindó junto a Antonio en su luna de miel. «Este fue un brindis en nuestra luna de miel, en una bañera llena de pétalos rojos, así siempre celebraré nuestro amor. Feliz San Valentín, cariño mío, brinda conmigo. Te quiero”, escribió.

Un año de la pérdida

365 días después de despedirse para siempre del hombre que le devolvió la ilusión, quiso rendirle rendirle el homenaje que se merece a través de las redes sociales. Lo hizo compartiendo un vídeo muy especial en el que aparecían ambos en algunos de los momentos más felices que pasaron juntos, sacando del baúl de los recuerdos una infinidad de fotografías que demuestran que, pase el tiempo que pase, Antonio siempre seguirá presente en su corazón.

Su más sentido tributo

Poco tiempo después, Paz quiso llevar a los escenarios su historia de amor, siendo el homenaje más especial que le había hecho. De esa vivencia cargada de dolor, pero también de muchas lecciones, nació el libro ‘El humor de mi vida’, su debut como escritora, en el que comparte su experiencia. Tras triunfar en las librerías gracias a su combinación de humor y desgarradora sinceridad, la gaditana decidió dar un paso más y llevar el proyecto a las tablas del teatro.

Con el paso del tiempo, Paz Padilla ha conseguido transformar su dolor y afrontar la pérdida con la mejor de sus sonrisas. A pesar de seguir rindiendo tributo al amor de su vida y acordándose de él en cada paso que da, la televisiva ha retomado su vida laboral y personal también. Con una sonrisa de nuevo en su cara y muchas ganas de comerse el mundo, la que fuera presentadora de Telecinco ha vuelto a darle una oportunidad al amor, abriendo de par en par su corazón al hombre que ha conseguido devolverle la ilusión. Se trata de Fran Medina, Guardia Civil y fotógrafo y, con el que, según se ha podido saber, comenzó una historia de amor discreta hace ya un año aproximadamente. Y es que, pese a que la artista no tenía entre sus planes volver a enamorarse, en varias ocasiones ha dejado claro que no cerraba la puerta al amor. Y así ha sido, después de mucho sufrir, la televisiva ha encontrado de nuevo una razón para sonreír.