Paz Padilla no está atravesando su mejor momento personal. El pasado año, en el mes de febrero, la presentadora perdió a su madre y unos meses más tarde, el 19 de julio, a su marido, Antonio Vidal. Dos duros mazazos de los que todavía se está recomponiendo. Ejemplo de superación y lucha, la presentadora tomó la decisión de estar alejada del foco mediático alrededor de 52 días. Cuando se reincorporó al trabajo lo hizo como siempre, como la sonrisa que tanto le caracteriza. Fue hace unas semanas cuando se pudo ver su reaparición en ‘Got Talent’, pues forma parte del jurado desde hace varias temporadas.

La humorista no pudo estar presente en las primeras fases del talent show debido a que las grabaciones coincidieron con la pérdida del abogado. Ha sido durante la emisión de este viernes cuando Paz no ha podido evitar derrumbarse al recordar a ‘su Antonio’ -como le llama cariñosamente-. Tras escuchar la canción de una de las concursantes titulada ‘Al Alba’, la madre de Anna Ferrer no ha podido evitar las lágrimas. “He llorado tantas veces así y las que me quedan”, ha reconocido. Minutos después ha expresado unas emotivas palabras: «esto es lo que tiene la música, que te conecta con el amor”. “Me has ayudado a conectar con mi amor, con mi alma gemela como digo yo. Con el amor de mi vida. No lloro de tristeza, lloro de amor”, ha dicho muy emocionada para después explicar el motivo de su llanto.

“Cuando se ama tanto, la emoción que se siente es tan grande, que la única manera que tengo de sacarlo es llorando”, ha comentado con mucho cariño. Aunque eso no ha sido todo, porque la intérprete de ‘La que se avecina’ ha hecho su confesión más desgarradora. “¿Sabes cuántas veces he llorado por la noche porque no quería que amaneciera? Porque no quería que se fuera mi amor”, ha contado con un hilo de voz. Como era de esperar, en ese momento, sus compañeros han arropado a la empresaria. Dani Martínez y Edurne, que son los que están sentados justo a su lado en la mesa del jurado, le han abrazado para mostrarle todo su apoyo y cariño hacia ella.

Durante todo este tiempo, la presentadora ha hecho gala de su fortaleza y de su filosofía de vida, hablando de la muerte como si no fuera un tabú. Sin ir más lejos, hace unas semanas presentó su libro: ‘El humor de mi vida’. Un ejemplar en el que narra el proceso por el que tuvo que pasar al perder a dos de las personas más importantes de su vida: su madre y su marido. Con el paso de los días, Paz Padilla ha ido retomando su rutina y está muy volcada en su trabajo. Por supuesto, no le faltan apoyos, pues su hija Anna Ferer y su gran amigo, Xoan Viqueira son dos de sus pilares fundamentales.