Esta nueva entrega de ‘Got Talent’ está dejando momentos de lo más especiales. El último lo han protagonizado Paz Padilla y Edurne, quienes han intercambiado unas preciosas palabras que han provocado el aplauso del público. No es de extrañar el vínculo que tienen ambos miembros del jurado, ya que llevan compartiendo mesa desde hace ya algunos años. En uno de los momentos que se han vivido en la última emisión del talent show se ha podido ver cómo la intérprete de ‘Amanecer’ ha desfilado por el plató luciendo un espectacular vestido, derrochando el glamour que siempre le ha caracterizado. No obstante, hay que recordar que, en ese momento, la artista estaba embarazada de Yanay -que nació el pasado 4 de marzo-.

Su compañera, Paz Padilla se ha mostrado de lo más encantada con la actitud de su compañera y no ha dudado en dedicarle unas cariñosas palabras. “Yo no he visto una tía tan guapa, tan buena y que sea tan buena gente como Edurne”, ha dicho la actriz para más tarde añadir un piropo más. “Eres perfecta. Alguna tara tiene que tener, pero no la encuentro”, ha dicho la madre de Anna Ferrer con mucho humor.

Comentario que ha provocado que Edurne le responda dándole un beso y un abrazo, además le ha agradecido ese bonito gesto que ha tenido con ella. Una muestra más del cariño que se tienen ambas amigas. Cuando Paz Padilla se tuvo que ausentar debido al fallecimiento de su marido -Antonio Vidal-, la cantante se emocionó muchísimo por la ausencia de la cómica, que no pudo asistir a las grabaciones de la primera fase del formato. Fue hace dos semanas, cuando la presentadora ocasional de ‘Sálvame’ reapareció en el concurso de talentos que le ha devuelto la “ilusión”, tal y como ella misma afirmó en su esperado regreso.

Después de la triste pérdida del abogado, Paz Padilla, reapareció en el programa tras un retiro espiritual que le mantuvo alejada del foco televisivo cerca de tres meses. Cuando eso ocurrió, tanto Santi Millán -conductor del formato- como el resto de miembros del jurado, Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide se mostraron encantados con la reincorporación de la humorista que no puedo evitar estar emocionada en todo momento.

La intérprete de ‘La que se avecina’ mostró su agradecimiento en uno de los peores momentos de su vida, y no dudó en dedicar unas emotivas palabras. “Quiero dar las gracias por tanto cariño recibido. Esto para mí es un regalo de los dioses o del universo. Voy a disfrutar muchísimo. Entendisteis cómo estaba yo y me habéis dado mi espacio. Ahora vengo a darlo todo”, dijo muy emocionada. Por su parte, Millán quiso responder con un cálido mensaje a la escritora: “Tenerte aquí para nosotros es un regalo”.