Paz Padilla da la clave para copiar su virtud más envidiada

Ha sido muy elogiado el proceso de aceptación de la muerte que ha desplegado Paz Padilla desde que el pasado mes de julio perdiera a su querido Antonio Juan Vidal. Esas ganas de vivir y esa entereza mezclada con un toque de humor han sido su mejor receta. Una vivencia que deja cicatriz pero que le ha enseñado muchísimo y que ahora quiere compartir con el gran público.

La gaditana ha presentado este miércoles, en el Teatro Bankia Príncipe Pío, su libro: ‘El humor de mi vida’. En él, Paz se sincera contando su verdadera historia de amor, el amor de su vida y cómo el destino ha querido truncar esta historia. Su marido, que había sido su primer novio en su juventud y con el que se había casado hacía realmente poco tiempo, sufrió un grave tumor cerebral y falleció.

Padilla ha estado acompañada por su inseparable hija, Anna Ferrer. Ambas son algo más que madre e hija, son amigas, se apoyan mutuamente y encima son socias de ‘No ni ná’, una marca de ropa que va viento en popa. Al acto de presentación del nuevo trabajo de la andaluza no han faltado otros rostros conocidos como Fabiola Martínez, Pitingo, Alonso Caparrós o el arquitecto Joaquín Torres, pareja de Raúl Prieto.

El relato de su obra abarca desde 1983, cuando conoció a Juan Vidal a los 14 años y fueron novios, hasta su trágico deceso el pasado mes de julio. Paz Padilla cuenta con mucho humor y sinceridad como pudo superar la enfermedad de su compañero apoyándose en la alegría y las bromas y como, pese a la tristeza, sigue siendo feliz. Cuenta su experiencia con profesionales que le han ayudado a entender la muerte y a como despedirse en paz de un ser querido. Para llevar este estilo de vida, la presentadora de ‘Sálvame’ se ha valido de herramientas como la psicología, la meditación y aprender a recibir a la muerte como algo natural.

Ella misma ha explicado por qué ha elegido ese título para su obra: «Sin el humor no puedo vivir. He aprendido que se puede llorar, divertirse, llorar… Y que no hay que quitar una cosa para poner otra. La vida es reír y llorar. El libro empieza con mi historia de amor, una historia de acompañamiento y una carta de despedida. Solo quería contar mi historia de amor y como ese amor que tenía hacía a él me ayudó a aceptar el duelo y su partida. Parece que el humor en el duelo está prohibido. Nadie tiene derecho a juzgar mi amor y mi tristeza».

Paz Padilla aclara su polémica en Semana Santa

La presentadora ha querido explicar sus desplazamientos y cambios de localidad en los últimos días, algo no permitido dentro de la normativa del estado de alarma: «Creo que la gente no entiende ese cajón desastre. Soy empresaria, tengo una casa rural en Girona, tengo un restaurante en Madrid, una tienda que abro en Semana Santa… yo voy con mi salvoconducto», ha dicho en su presentación.

Paz Padilla vivió los últimos días de su marido como una experiencia dolorosa en la que no faltó el amor. Así lo reconoce ella misma en una entrevista con ‘Hola +’: «Cuando amas tanto a una persona, y sabes que va a morir, no puedes hacer más que darle amor y decirle: “Gracias, te quiero, gracias, que tengas un buen viaje, acuérdate de mí, si existe algo espérame, pero vete tranquilo, lo has hecho muy bien».