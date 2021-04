‘Excusatio non petita’, pero en el caso de Paz Padilla las explicaciones las ha tenido que dar como reclamo a los numerosos mensajes criticando que haya salido de Madrid durante la Semana Santa, para trasladarse a Cádiz a pesar de las restricciones de movilidad entre Comunidades impuestas por el Gobierno, para evitar el aumento de contagios por coronavirus. Padilla no solo ha viajado a su tierra, sino que ha dado buena muestra de su estancia en Andalucía en sus redes sociales, gracias a varios posts y videos en sus stories. Y es precisamente ahí también donde ha justificado este viaje «de trabajo», según ella, para tranquilidad de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

«Soy empresaria, tengo una tienda que se abre en Semana Santa. A partir de aquí, estará abierta todo el verano. Pero claro, yo tengo que contratar a gente porque no puedo hacerlo a distancia», argumentaba antes de continuar con sus explicaciones. «La semana pasada estuve trabajando en Madrid y la que viene también estaré en ‘Sálvame’ y también voy a presentar mi libro, así que me era imposible. No puedo tener a trabajadores sin tener los controles legales, o sea, que he venido».

Y daba por terminadas sus argumentaciones diciendo que «tengo la suerte de que mis hermanos están aquí. Es verdad que he estado ingresada, he estado en Madrid, he estado confinada y mis hermanos tenían ganas de verme. No puedo dar más explicaciones porque no las hay».

Su exposición no han cumplido con el objetivo y los reproches de sus seguidores no han cesado, por lo que Paz ha zanjado el asunto con una nueva publicación. Un post en su perfil de Instagram donde aparece tumbada en la playa en medio de un corazón formado por una enorme cadena, donde ha escrito: «Siempre entre amor».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Aunque su estancia en Cádiz estaba más que justificada, según la presentadora de ‘Sálvame’, a lo largo de los días que ha estado en Zahara de los Atunes, donde tiene su tienda, han sido numerosos los videos que ha subido junto a sus hermanos y otros amigos que no pertenecen a su núcleo familiar.

Los comentarios de sus followers no se basaban únicamente en el viaje. Muchos de ellos hacían hincapié en su reciente ingreso en el hospital, debido a un empeoramiento en su estado de salud, días después de haber dado positivo por coronavirus. Ella misma ha compartido, a lo largo de su cuarentena, cómo ha vivido aislada en su domicilio con fotografías en la estancia de su casa en la que se aisló.

Y fue Paz quien, en primera persona explicó en sus stories lo ocurrido tras empeorar. «Los primeros días fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas pero tengo que contaros que, a partir del quinto día, empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverme del sofá. Todo iba bien hasta que el día octavo empecé a sentir una opresión en el pecho y me costaba respirar», relataba entonces pidiendo que se cumplieran de manera estricta todas las recomendaciones sanitarias.