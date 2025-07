Madonna y Gwyneth Paltrow, una amistad entre divas que terminó de la peor manera

Madonna y Gwyneth Paltrow fueron amigas durante muchos años, concretamente hasta 2010, momento en el que todo explotaba por los aires a raíz de una cena. Por lo visto, la reina del Pop llegó a presentarse en una isla donde Paltrow y su ex, Chris Martin, estaban de vacaciones. En ese momento, la actriz se sorprendía por el hecho de que su amiga supiese que iba a estar allí. Además, Madonna insistía en que la pareja la acompañase «a una cena celebrada en una gran mesa». Durante ese encuentro, parece que la cantante tuvo un enfrentamiento con su hija, Lourdes Leon, «algo que disgustó a Gwyneth y Martin». En ese momento, el vocalista de Coldplay le decía abiertamente a su entonces mujer que no podía estar más en compañía de «esa mujer», ya que consideraba que era una persona «horrible».

Madonna y Gwyneth Paltrow en una imagen de 2008. (Foto: Gtres)

En ese momento, Paltrow terminaba dándole la razón y coincidía con que Madonna «era tóxica y terminó su amistad». Algo, que choca enormemente con otras apariciones públicas en las que la actriz aseguraba que su amiga le había dado «muy buenos consejos», sobre todo enfocados en cuidarse a sí misma y aprender a decir que no. «Todo lo que yo he pasado lo ha vivido ella diez veces peor y durante mucho más tiempo». De hecho, alababa la forma en la que la artista había criado a sus hijos. «En última instancia, se puede medir a alguien por sus hijos, y estos niños son fenomenales… Son muy educados. Son dulces, amables y concienzudos», remarcaba.

Gwyneth Paltrow en un evento. (Foto: Gtres)

La biografía de la discordia para Paltrow

De momento, habrá que esperar al 29 de julio para poder conocer todas estas historias al detalle, fecha en la que Gwyneth: The Biography saldrá a la venta. Algo, que podría no ser del agrado de la estrella de Hollywood, ya que Amy Odell (la autora de la obra) se muestra especialmente crítica con ella. «Tal como están las cosas ahora, Gwyneth probablemente será recordada menos por su trabajo cinematográfico que por lo que decidió hacer con él fuera de Hollywood», arremete contra ella. «Su mayor impacto cultural no es haber popularizado los diseños de Calvin Klein ni los huevos de jade, sino mostrar al mundo cuánto están dispuestos a gastar los consumidores por estar bien, independientemente de lo que diga la ciencia al respecto», asegura en referencia a su polémico negocio.

Madonna posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Y es que no es ningún secreto que Gwyneth se ha ganado el título de «actriz más odiada de Hollywood», sobre todo por el comportamiento y la actitud de «diva» que ha mostrado en los sets de rodaje. Además, a eso se suma el hecho de que Paltrow se haya convertido en una especie de «gurú» de un estilo de vida inalcanzable para muchos. En su blog, Goop, donde comparte recetas y recomendaciones para una vida más feliz y saludable, estas son en su mayoría muy caras. Además de ciertos tratamientos que han preocupado incluso a los médicos, sobre todo los relacionados con la salud íntima de las mujeres.