Suenan campanas de boda en casa de Paz Padilla. Su hija, Anna Ferrer, ha anunciado este miércoles su compromiso con Mario Cristóbal, su pareja desde hace tres años. La noticia ha revolucionado las redes sociales y el universo influencer, donde la empresaria y creadora de contenido cuenta con casi un millón de seguidores. La joven lo ha compartido, como no podía ser de otra manera, en Instagram, con una imagen en la que ambos aparecen sonrientes y enamorados. En la fotografía, Anna muestra orgullosa el anillo de pedida, mientras acompaña el post con una frase tan romántica como significativa: «Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. Mil veces sí».

La publicación se ha llenado rápidamente de mensajes de cariño y felicitaciones. Figuras del panorama digital como María Pombo, Dulceida, Laura Matamoros, Mery Turiel o Teresa Andrés Gonzalvo han aplaudido la buena nueva, uniéndose a una avalancha de comentarios en los que muchos mencionaban a Paz Padilla, ilusionados con verla, dentro de poco, en el papel de madre de la novia.

Con esta pedida, Anna Ferrer Padilla pone el broche de oro a una etapa personal y profesional marcada por la madurez. A sus 29 años, ha conseguido construir una identidad propia más allá de la sombra de su famosa madre. Su trayectoria empresarial, su naturalidad ante las cámaras y su manera honesta de mostrar la vida cotidiana la han convertido en una de las influencers más queridas y admiradas del país.

Una historia de amor que nació entre amigos

Anna, de 29 años, conoció a Mario en 2022, poco después de terminar su relación de cuatro años con el también influencer Iván Martín. Ambos formaban parte del mismo grupo de amigos, pero la chispa no saltó hasta entonces. «Nos conocíamos de toda la vida, pero de repente, algo cambió», ha contado ella en alguna ocasión. Desde ese momento, su historia se construyó sobre una base de amistad, respeto y un amor tranquilo que, tres años después, da un paso más hacia el altar.

Durante este tiempo, Anna y Mario han compartido viajes, proyectos y una convivencia que consolidó su relación. En 2024 dieron el paso de irse a vivir juntos a un apartamento en el centro de Madrid, valorado en medio millón de euros, decorado al detalle y convertido en su refugio de paz. Allí han ido construyendo su día a día con naturalidad, entre rutinas sencillas, trabajo y planes compartidos.

Paz Padilla, una madre emocionada

La feliz noticia llega solo unos días después del 56º cumpleaños de Paz Padilla, que lo celebró por todo lo alto junto a su hija y amigos cercanos. Durante la fiesta, madre e hija protagonizaron un emotivo baile que muchos interpretaron como un símbolo de la estrecha relación que las une. No es ningún secreto la complicidad entre ambas: Anna es no solo su mayor apoyo, sino también su socia en la firma de moda No Ni Ná, un proyecto que refleja su espíritu emprendedor y que se ha consolidado como una marca de referencia. Ahora, con la boda a la vista, todo apunta a que la familia vivirá meses de ilusión y preparativos. No se conocen aún los detalles del enlace, aunque se espera una ceremonia íntima y elegante, fiel al estilo de la pareja.