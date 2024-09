Norma Duval ha reaparecido públicamente tras varios días alejada del foco mediático. Lo ha hecho en la presentación la campaña solidaria ‘Octubre Rosa’ de la conocida marca de ropa Punto Roma, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La ex vedette se ha mostrado tan sonriente como comprometida con la causa a su llegada al evento. «Una causa maravillosa como es el cáncer de mama, que todos hemos tenido una amistad, alguien en la familia muy allegado y lo hemos sufrido. Colaborar con Punto Roma desde hace 22 años es para mí un gran placer. Es como una gran familia, y para mí como mi familia», han sido sus primeras palabras.

«Han estado en momentos muy importantes de mi vida. Uno de los momentos más importantes y lo he contado escasísimas veces: cuando mi hermana estuvo muy muy grave ellos me pusieron un avión privado para llevarla y traerla de Alemania. Y llevé también a María Pineda. Me ayudaron mucho con la enfermedad de mi hermana», ha añadido la ex vedette al recordar algunos de los momentos más especiales que ha vivido con la firma española de moda.

Norma Duval en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)