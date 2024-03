Chábeli Iglesias, de 52 años, y Julio José (51) ya se han puesto manos a la obra y han dado el pistoletazo de salida a su programa conjunto, que trata de reformar las viviendas de los VIP. Los hijos de Isabel Preysler se encuentran en España y, como no podía ser de otro modo sus movimientos son analizados con minuciosidad. Después de un seguimiento en su particular hoja de ruta, LOOK ha podido saber que los hermanos han escogido la casa de un archiconocido rostro televisivo para debutar como interioristas.

El programa de los hermanos Iglesias ha comenzado los preparativos / Gtres.

A principios de esta misma semana, Chábeli y Julio fueron vistos llegando a la vivienda de Norma Duval, en La Moraleja, propiedad que estaba venta, pero que nunca se supo el final de esta transacción. Hasta el mencionado lugar se han ido desplazando los correspondientes equipos de grabación así como las empresas encargadas de la decoración que formarán parte del reality que lleva como título Los Iglesias. Hermanos a la obra, que se emitirá en TVE.

ulio José y Chabeli Iglesias / TVE.

¿De qué trata el nuevo programa de Chabeli y Julio Iglesias Jr.?

Chábeli y Julio Iglesias Jr. vuelven a La 1 tras el éxito del homenaje en Lazos de sangre con Papá cumple 80 años. Esta vez se embarcan en un nuevo formato de reformas para famosos y serán ellos los encargados de llevar a cabo las reformas para diferentes amigos y celebrities todos muy conocidos por el gran público, tanto en Madrid como en Miami.

Julio José Jr. y Chábeli / Gtres.

A lo largo de 8 capítulos, Chábeli y Julio Iglesias Jr. trabajarán mano a mano en una reforma por entrega. Recibirán un encargo de un famoso y tendrán que llevarlo a cabo con éxito. Chábeli, que lleva más de 20 años dedicándose a la decoración de interiores, será la encargada de diseñar el proyecto y ponerlo en marcha con Julio Jr., todo un manitas capaz de enfrentarse a cualquier reforma con su particular método de trabajo. Él se ocupará de la reforma, de poner en práctica las ideas de su hermana y hacerlas realidad.

ulio Iglesias Jr. saludando / Gtres.

Los proyectos de Julio Iglesias Jr.

Además de estar inmerso en este reto junto a su hermana Chábeli, Julio Iglesias Jr. también tiene entre manos otros trabajos. Fue durante la tarde del miércoles, 13 d marzo, cuando presentó su nueva marca de calzado deportivo, Suaji. Evento en el que, precisamente habló sobre el programa de reformas que está llevando a cabo, entre otras cosas.

«He grabado un disco con Rudy Perez en Estados Unidos, saco single cada mes y medio dos meses; estuve en Bake Off hace poco aquí en España y estoy haciendo un programa de televisión de reformas con mi hermana mayor con Chabeli, muy divertido y que sale ahora en Televisión Española a partir del mes de mayo», confesó.