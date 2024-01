El plató de El Hormiguero tuvo a dos invitados de excepción este martes 9 de enero. Nathalie Poza y Javier Gutiérrez acudieron al espacio presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo reto profesional, la película que protagonizan y que lleva como título Honeymoon, una original obra dramática dirigida por Enrique Otero, quien la escribió junto a Roberto G. Méndez. Ambos intérpretes rememoraron sus inicios en el séptimo arte, aventura que comenzaron juntos tras conocerse en la escuela de teatro donde recibían lecciones, pero también hubo espacio para contar secretos que hasta ahora no habían visto la luz como la confesión que hizo la ganadora de dos premios Goya, ya que destapó la relación que le unía a Julio Iglesias.

Nathalie Poza junto a Javier Gutiérrez en ‘El Hormiguero’ / Redes sociales

Un verano inolvidable

Ante la sorpresa de todos y, muy probable la del telespectador, Nathalie comenzó a hablar de su pasado después de que una de las famosas hormigas del formato de Antena 3 le preguntara si alguna vez había convivido con alguien muy popular. «Con nueve años estuve viviendo en casa de Julio Iglesias», comenzó diciendo la actriz.

Nathalie Poza en ‘El Hormiguero’ / Redes sociales

«Pase allí un mes de vacaciones, en Indian Creek… Estaban Enrique, Julio y Chábeli, con la que me llevaba muy bien. Tenían piscinas, embarcadero y mar», prosiguió en su inesperado relato. El presentador quiso ahondar más en esta cuestión e insistió en cuál fue el origen de ese vínculo. Poza reveló que compartió aula con Chábeli. «Éramos compañeras de clase en el colegio, pasé un verano maravilloso en esa casa», contó. «No creo que se acuerde de mí (hace referencia a Julio Iglesias), pero yo sí que me acuerdo perfectamente. Fue uno de los mejores veranos de mi vida», agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

Esta inesperada, pero sobre todo, curiosa confesión de la actriz de éxitos como Médico de familia, La boda de Rosa, Invisibles o Mientras dure la guerra llega en un dulce momento vital para ella, ya que, en dos días, el próximo 12 de enero, estrenará en la gran pantalla la película en la que ha trabajado codo con codo junto a Javier Gutiérrez. «Es una historia de amor. Siempre he querido rodar una y, por fin, he podido hacerlo», señaló sobre la ficción romántica de inspiración sesentera.

Vida personal de Nathalie Poza

A sus 51, y tras más de 30 años de trayectoria, Nathalie Poza se ha convertido en uno de los rostros habituales de la industria del cine patrio. Cuenta con dos premios Goya, entre otros reconocimientos y en lo personal comparte su día a día junto a su pareja, Nando Abril.

Nando es un diseñador industrial tal y como muestra en su perfil de Instagram. Se dedica al marketing, a los videojuegos y, además es creativo de realidad virtual y aumentada. Pese a que la pareja ha compartido infinidad de momentos juntos, por ahora, no han pasado por el altar y, es que tal y como explicó Nathalie hace dos años «yo estoy comprometida y no me he atrevido a casarme. Han pasado ocho años para desgracia de mi pareja, que se queja de que le he engañado. Tengo el anillo pero no me he casado. Lo que me da miedo precisamente es la ceremonia», explicó la actriz Semana durante la promoción de su película, La boda de Rosa.