De Chabeli Navarro a Marcia di Lele: las presuntas amantes de Bertín Osborne

Bertín Osborne y Fabiola Martínez tuvieron un largo y sólido matrimonio durante dos décadas, al menos en apariencia. Desde que se terminara han ido apareciendo varias grietas que muestran que la salud de la relación quizá no era tan buena. Los testimonios de Chabeli Navarro y de Marcia Di Lele han puesto al presentador entre la espada y la pared. Le han dibujado como un hombre mujeriego -una fama que nunca se ha sacudido- y han puesto encima de la mesa supuestas infidelidades a su ya ex mujer.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne en el cumpleaños de ‘El Turronero’ / Gtres

La primera se mostraba como una víctima de Osborne cuando se quedó embarazada de él: «Me dijo que me iba a apoyar, pero que, si lo tenía, debería ser un hijo secreto. Me convenció para abortar». Por su parte, la segunda aseguró que se vio con el cantante en diferentes ocasiones durante más de un año. Marcia Di Lele fue más allá y desveló la infidelidad de Bertín Osborne a su ex esposa: «Nuestra estrecha relación fue hace mucho. Estaba con Fabiola casado, pero estuvo mal (…) Ya conoces a Bertín, ¿no? Los garajes de los hoteles son por donde entra él. Eso te lo digo. Lo saben ya todos». Bomba.

De ser cierto lo que cuentan las dos mujeres, la verdadera víctima sería Fabiola, quien no quiso confirmar ni desmentir que fue engañada por Bertín: «En ese caso, el que habría ensuciado este matrimonio o esa relación que teníamos sería él, no yo. Entiendo lo que es una infidelidad porque yo también he sido infiel, pero cuando empecé esa relación tomé la decisión de hacer las cosas bien».

Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, pero Fabiola Martínez tiene la conciencia muy tranquila: «Él sabrá lo que hizo, por qué o lo qué dejó de hacer. Está en su conciencia, no en la mía. Quiero a Bertín como persona y como padre de mis hijos, pero ya no tiene nada que ver conmigo», recalcó hace unos días.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en Madrid / Gtres

En medio de estos dos relatos se sitúa Gabriela Guillén. La joven fisioterapeuta paraguaya que mantuvo una relación sentimental con Bertín Osborne y que ha derivado en un embarazo de lo más polémico. Desde la sacudida que generó la noticia, el cantante de rancheras tomó la decisión de parapetarse en su casa de Sevilla, apagar el móvil y no atender a nadie.

La relación entre ellos está absolutamente rota y así lo dejó claro la periodista Paloma García-Pelayo en Y ahora Sonsóles, el programa de las tardes de Antena 3 a los mandos de Sonsoles Ónega: el cantante habría transmitido su intención a Guillén de solicitar una prueba de paternidad cuando el bebé nazca. Solo hablan mediante abogados. Gabriela cuidará de su hijo sola, aunque con el apoyo de Bertín, eso sí. Hace días que trascendió que se encargaba de los gastos de vida de la madre de su nuevo hijo y que ya le había hecho un total de nueve transferencias.