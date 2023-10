PRIMICIA | Bertín Osborne se bunkeriza ante la polémica: esta es la drástica decisión que ya ha tomado

No hace falta previo aviso para que una bomba detone y a Bertín Osborne le ha explotado en sus propias manos. Cuando el verano había parecido poner calma a la polémica suscitada a raíz de la noticia de su paternidad junto a Gabriela Guillén, la marea vuelve a subir. Hace tan solo unas horas que se conoció públicamente que el cantante de rancheras tenía en mente pedir una prueba de paternidad cuando naciera el bebé que la empresaria está gestando. Pero no ha sido su única determinación en la sombra.

Desde que estalló la controvertida información de que había tenido una relación sentimental y que estaba esperando un hijo junto a la fisioterapeuta, Bertín pensó que lo más inteligente era desaparecer del mapa. Literal. Quizá sobrepasado por tanto ruido o por miedo a que le pudiera afectar a su carrera profesional, el cantante ha hecho algún que otro concierto pero ha dejado de conceder declaraciones. También se ha acostumbrado a que la prensa viva instalada en las puertas de su finca en Sevilla, algo que le incomoda bastante, pero que es tan comprensible como que su figura está de rabiosa actualidad.

Se acabó el dar entrevistas o descolgar el teléfono. De hecho, Look ha podido averiguar en primicia el giro de 180 grados que ha dado el artista. Bertín Osborne ha decidido bunkerizarse hasta el punto de restringir todas sus llamadas. En su lugar, ha sustituido el tono habitual de línea con una locución de su propia voz en la que informa de que solo se podrá contactar con el mediante mensaje o por el buzón. Sin embargo, esos mensajes se quedan en el servidor y nunca llegan a su destinatario.

Queda claro meridiano que el presentador desea seguir al margen de todas las novedades relativas a su nuevo hijo. Pero quien sí que ha hablado -y sin callarse nada- ha sido la madre de la criatura. Gabriela Guillén se ha explayado en las últimas horas para mostrar su rechazo a la actitud que según ella ha tomado Bertín.

Guillén ha estallado como nunca en su perfil de Instagram para declararse muy decepcionada con el hombre con el que tuvo un idilio hace algunos meses. Declara no saber nada de él «desde la fiesta de ‘El Turronero’», la cual se celebró en la capital andaluza el pasado mes de julio. En ese momento se produjo un acercamiento entre ellos tras meses distanciados: «Es cierto que estuve con él en la finca al día siguiente, me quedé a dormir con él y después me vine a Madrid. Desde entonces, nunca más lo he vuelto a ver». Pero lo que ha venido después», contó.

La madre del hijo que espera Bertín Osborne está dolida como nunca con el progenitor: «Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital. Estaba realizando un masaje con madera y mi clienta es testigo. Ella me asistió, estuvo conmigo bastante tiempo y estoy muy agradecida. Luego fui a urgencias… Le llamé a él con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé. No recibí más noticias de él, no sé qué le está pasando».

Mientras tanto, Bertín mantiene un silencio tan gélido como revelador.