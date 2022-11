Después del duro revés de salud tras sufrir un ictus, Kiko Rivera ha retomado sus compromisos laborales. Mientras su tema Vudú está siendo todo un éxito en las diferentes plataformas musicales, el Dj ha tomado la decisión de regresar a la actualidad con una entrevista que -seguro- dará mucho de qué hablar. Según ha informado la periodista Sandra Aladro en El programa de Ana Rosa, el hijo de Isabel Pantoja ha comenzado la negociación de una entrevista en una conocida revista de nuestro país.

En ella, el marido de Irene Rosales tiene como objetivo contar no solo cómo ha vivido este susto que le ha hecho volver a nacer, sino también cómo ha afrontado la situación de la no visita de su madre y de su hermana. Pues, cabe destacar que, dejando a un lado la guerra abierta en el clan familiar, tanto Isabel Pantoja como su hija se desplazaron hasta Sevilla para apoyar al intérprete de Cuento de hadas en sus momentos más complicados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Sin embargo, ese reencuentro nunca se llegó a producir pues, tal y como trascendió en los medios de comunicación, fue el equipo sanitario el que le recomendó a Kiko Rivera no recibir visitas que pudieran alterar su tranquilidad debido a la gravedad de la situación. Tras esto, Isa Pantoja no dudó en mostrar su enfado por no haber podido estar junto a su hermano. “No he podido ver a mi hermano y tampoco he podido hablar con él directamente”, confesaba visiblemente afectada en el programa conducido por ‘la reina de las mañanas’.

Ahora, el Dj se embarca en una nueva aventura para relatar cómo vivió esa situación tan convulsa, una nueva entrevista que no estará exenta de polémica. Tal y como han informado, se espera que, una vez se publique en papel, Kiko Rivera regrese a la pequeña pantalla para contar en primera persona su situación tanto anímica como familiar. Una noticia que llega justo cuando el hijo de Isabel Pantoja se encuentra en plena recuperación y ha recibido la visita de su hermano Cayetano Rivera.

Se trata de la primera vez que se ven desde que el Dj sufriera el ictus. Fue el pasado 21 de octubre cuando el torero anunció a las cámaras de Gtres que bajaría cuando tuviese un hueco en su agenda para visitar a su hermano, del que ha estado muy pendiente en todo momento. Ahora, la visita por fin se ha producido, aunque el diestro no ha querido hacer ningún tipo de declaración a los medios de comunicación, huyendo a gran velocidad en su coche a la salida del domicilio. Y es que, aunque el hijo de Carmen Ordóñez ha ido al hogar de su hermano para mostrarle su apoyo en estos momentos complicados, lo cierto es que Kiko también habría sido su refugio al darse a conocer que su historia de amor con Eva González habría llegado a su fin.

Hace apenas unos días, fue la revista ¡Hola! quien anunció que la pareja llevaría viviendo por separado aproximadamente dos meses debido a una gran crisis en su matrimonio. Una delicada etapa que coincidía justo a escasos días de celebrar su séptimo aniversario de boda. Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, tomando la decisión conjunta de no hacer declaraciones sobre su distanciamiento.