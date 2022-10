Jordi Cruz opina sobre la separación de Eva González y Cayetano Rivera

El pasado lunes, la revista ¡Hola! publicaba en su edición digital la noticia de la separación de Eva González y Cayetano Rivera. Según apuntaba la revista, la pareja, que está a punto de celebrar su aniversario de boda a principios del mes de noviembre. Por ahora, ninguna de las partes se ha pronunciado sobre esta inesperada separación, que se ha conocido justo cuando el hermano del torero, Kiko Rivera, ha sufrido un ictus. De hecho, Cayetano Rivera era el primero en dar declaraciones tras hacerse público que el dj había ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Sin embargo, en aquel momento no se tenía constancia de la separación de Eva González y Cayetano Rivera. Según publica la revista, la pareja lleva ya varios meses separada. El diestro se ha instalado en Ronda, mientras que la modelo está en Mairena del Alcor.

Hace unos días, Jordi Cruz, compañero de Eva González en MasterChef y amigo de la andaluza, participaba en un acto público en Madrid y se pronunciaba ante las cámaras de la Agencia Gtres sobre esta inesperada noticia. Muy amable, el chef ha reconocido que está muy contento: “Haciendo cositas, que es lo que me divierte”, ha dicho. Cruz ha comentado que tiene muchos proyectos, no solo vinculados al entorno de la gastronomía: “Intentamos hacer cosas en Madrid. Intentamos hacer sinergias con otras disciplinas que no sean la cocina, con el arte, con demás cosas. Hay cositas, pero les falta un hervor”, ha dicho.

A nivel personal, el chef ha comentado que está muy feliz: “Me siento realizado, feliz, contento y con la sensación de ser afortunado, de tener tantas herramientas para hacer cosas que me apasionan”, ha comentado.

Jordi ha asegurado que no tenía noticia de la separación de Eva y Cayetano: “La primera noticia la tengo por ti. Escuché algo ayer, que están en un bache, pero no tengo ni idea. No te sé decir”, ha comentado el chef. Lo que sí ha querido es mandar unas palabras de cariño a la modelo. “Hemos pasado un montón de horas grabando con Eva. Le tengo mucho cariño y a Cayetano también. Espero que estén bien y que la vida les dé felicidad juntos, separados, no sé. Que sean felices, porque les tengo cariño a los dos”, ha asegurado.

Sobre lo que también se ha pronunciado es sobre la ruptura de Tamara Falcó, con la que coincidió en una edición de MasterChef Celebrity: “Bueno, claro que me he enterado. Yo solo le deseo lo mismo que a Eva y a Cayetano, que sea feliz y ya está. Y si no lo tenía que ser con este chico, pues…”, ha dicho. Jordi ha reconocido que ha estado en contacto con la marquesa de Griñón. “Le he dado un mensajito, le he dicho puñetas, espero que estés bien, no le des importancia y para adelante. A ser feliz y a seguir el camino, porque es una chica muy especial Tamy y espero que esté contenta, que esté feliz”, ha comentado. El chef admite que lo que le ha ocurrido a la aristócrata es un mal trago, pero que hay que mirar al futuro: “Ella lo ha dicho en una buena entrevista, que es mejor que se haya dado cuenta antes de un matrimonio que después. Por lo tanto, hay esa parte de suerte y a seguir. Eso sí, se muestra tajante con este tema y asegura que no perdonaría una infidelidad.