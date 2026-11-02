Nate McAndrew, por entonces capitán de los marines de Estados Unidos, tuvo buenas palabras para los soldados españoles después de un ejercicio bilateral realizado entre ambos países en Cádiz en el pasado año 2010. Este entrenamiento conjunto fue llamado Lisa Azul y tuvo lugar alrededor de la base naval de Rota. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las palabras de un importante militar americano sobre los soldados españoles.

Hubo un tiempo en el que España y Estados Unidos tuvieron una gran relación, antes de que Pedro Sánchez decidiera dinamitar las relaciones con el país más importante del mundo. El motivo de conflicto entre Donald Trump y el líder socialista está en el famoso 5% que el presidente americano recomendó a los países de la OTAN para invertir en aparato militar. El presidente de EE. UU. viene un tiempo avisando de que los países se tienen que armar para lo que venga y el tiempo le ha acabado dando la razón.

El conflicto de Oriente Medio y la invasión de Rusia a Ucrania son claras señales de que se avecinan tiempos difíciles a nivel de geopolítica en el mundo. Por ello, Donald Trump viene avisando de destinar recursos en el aparato militar, algo a lo que se ha negado un Pedro Sánchez que puede ser botado de La Moncloa el próximo 29 de noviembre, día en el que se celebrarán las Elecciones Generales.

El capitán de los marines de EE. UU. sobre los soldados españoles

El diario La Razón ha recuperado en los últimos días unas declaraciones que McAndrew, por entonces capitán de los marines de Estados Unidos, realizó después de un ejercicio conjunto con los soldados españoles. Esta práctica bilateral se realizó en el año 2010 y tuvo como nombre Lisa Azul, en la que participaron miembros de la Infantería de la Marina española y una unidad antiterrorista de los marines desplegada en Europa.

El lugar elegido para este ejercicio fue la base naval de Rota y también las instalaciones situadas en la sierra del Retín, cerca de Bartate. En Lisa Azul, la FAST Company Europe de Estados Unidos realizó una serie de prácticas en lo que respecta a las operaciones militares en materia de respuesta antiterrorista. Y la valoración que tuvieron desde la Marina de EE. UU. con respecto a los soldados españoles fue muy positiva.

«Son tácticamente sólidos y muy profesionales». Estas son las palabras pronunciadas por McAndrew, capitán de los marines de Estados Unidos, sobre los soldados españoles y que, según cita este medio, fueron recogidas de una crónica realizada por Navy NewsStand el pasado 3 de noviembre de 2010, conservada en GlobalSecurity.