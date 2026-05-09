Un soltero de ‘First Dates’ deja atónita a su cita con una actuación: «Pensaba que iba de rana»

Si hay un programa de televisión que nunca dejará de sorprendernos, ese es, sin lugar a dudas, First Dates. El popular show de citas se ha convertido en uno de los más conocidos y vistos de la televisión. Y es que diez años en emisión no los cumple cualquier formato. Por ello, teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que participantes como José, un soltero de 50 años, hayan querido vivir la experiencia de primera mano. «La gente no se cree que tenga 50 años. Algunos me dijeron que por qué venía ‘al restaurante ese de las parejas’ si ya soy mayor», comentó él en su presentación para el programa.

Debido a que fue el primero en llegar al local del amor, fue recibido por Carlos Sobera. De esta manera, el participante le contó que tenía varios empleos y que no tiene pareja desde hace ocho años. Respecto a lo que busca en su nueva pareja, fue honesto. «Una mujer normal y sencilla, de toda la vida. No busco una modelo o una top model, sino una chica que sea cariñosa», dijo. Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa le presentó a Manoli, una soltera de 51 años. Un primer encuentro entre la pareja de solteros donde José se quedó sin palabras.

Manoli sobre su cita de ‘First Dates’: «No ha parado de hablar»

«¡Madre mía, qué vestido! ¡Qué guapa! ¡Qué simpática! Me ha parecido espectacular», comentó él emocionado. Manoli, por su parte, contó que él no era su prototipo de hombre. A pesar de ello, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. Por ello, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante del amor.

Los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de descubrir si compartían algún gusto o afición. «Vale para ser showman porque tiene bastante gracia», comentó ella en uno de los totales, pero lo que al principio le hizo gracia, al final la terminó saturando. «No ha parado de hablar, no me ha dejado decir ni una palabra», comentó indignada.

Eso sí, lo que jamás vio venir ella fue lo que sucedió minutos después. José se levantó de su silla y se fue. Fue entonces cuando apareció disfrazado de alienígena y le ofreció a su cita un espectáculo inolvidable. «A los primeros segundos de salir él, no pensaba yo que era él», confesó Manoli al equipo de Cuatro. «Me dicen el rey de la fiesta», contó José. «Pensaba que iba de rana», confesó ella.

José le aclara a su cita de ‘First Dates’ que su disfraz no es una rana

El soltero animó el restaurante, por lo que consiguió su objetivo. «Te quería sorprender», le comentó luego a Manoli. «Y me has sorprendido», le respondió ella entre risas. Tras ello, el participante se sinceró con el equipo de Cuatro. «Yo creo que le ha gustado. Espectacular. No se lo esperaba», opinó el comensal con orgullo en uno de los totales.

«Para ti, ¿esto es un extraterrestre?», le preguntó la soltera sobre su disfraz. Pues, seguía siendo confuso para ella. «Cuando te vi salir no me parecías un extraterrestre, perdona. Me parecías una rana», se sinceró. Pero, sus palabras cambiaron el rostro de José, que se quedó sin palabras. «¿Cómo? No, es un marciano», aclaró. Al final de la cita, ambos estuvieron de acuerdo en tener un segundo encuentro fuera de First Dates.