Sara Carbonero confiesa su admiración por Alejandro Sanz en ‘La Mesa’: «Es una gran persona»

La pasada noche del 7 de octubre, los espectadores de Antena 3 fueron testigos de una nueva emisión de La Mesa. El programa, presentado por Cristina Pardo, abordó cuestiones relacionadas con las próximas elecciones generales del 29-N y la crisis de la vivienda. Todo ello sumado a la participación de importantes invitados que dieron su opinión respecto a lo que está pasando en el país. Así pues, entre estos invitados, la audiencia tuvo la oportunidad de ver a Sara Carbonero. Un regreso a la familia de Atresmedia donde la periodista se reencontró con Pardo después de casi 20 años. «Empezamos juntas cuando no sabíamos hacer la U», comentaba la presentadora de La Mesa con humor.

Ambas comunicadoras no podían creer que hubiese pasado tanto tiempo desde la última vez. Asimismo, es importante señalar que Sara Carbonero, al igual que el resto de invitados, acudió para dar su opinión sobre temas como el paso de ser anónimo a ser famoso, el fenómeno fan y sobre cómo se gestiona eso. De esta manera, en su caso, recordó cómo su vida cambió de un segundo a otro. Pues, pasó de cubrir los deportes en televisión a cubrirlos en Sudáfrica, donde se disputaba el Mundial de Fútbol 2010. Una popularidad que la hizo tan reconocida que la gente comenzaba a imitar sus estilismos.

Sara Carbonero a Alejandro Sanz en ‘La Mesa’: «Sabes también lo mucho que te quiero»

Sara Carbonero ha indicado que su relación con el padre de sus hijos, Iker Casillas, «lo cambió todo». Ante ello, ha recordado que los fans siempre fueron muy buenos con ella, pero la prensa no siempre. Pues, llegaron a ser perseguidos por coches. Pero, en general, ha vivido momentos muy bonitos. «La música es lo que más me gusta», comenta. Y es que ha tenido la oportunidad de conocer a muchos de sus ídolos y ser amiga de ellos.

De hecho, uno de ellos es Alejandro Sanz. Así pues, mencionar al cantante madrileño provocó que Cristina Pardo le diese una sorpresa. Pues Sanz le envió un mensaje. «Sarita te quiero mucho; como soy tan fan tuyo quería estar aquí hoy. Espero verte muy pronto y ya sabes que te quiero», le dice. Al escucharlo, Carbonero no pudo evitar emocionarse.

Con las manos en la boca, la periodista no pudo evitar mostrar su asombro. Pues no se esperaba esa sorpresa. Y es que ha sido un gesto muy bonito por parte de Alejandro Sanz. «Estoy aguantando la lagrimita», confesó. «Muchas gracias, Alejandro; si ves esto, sabes también lo mucho que te quiero y te admiro. Y lo gran persona que es. Yo creo que detrás del artista… Hay un poema que me gusta bastante de Marwán que se llama ‘Nunca conozcas al artista’, pero en algunos casos merece la pena», agregó. La comunicadora explicó que no solo es una gran admiradora de su música desde hace muchos años. Afortunadamente, ha tenido la oportunidad de conocer al madrileño en lo personal. Ha intentado explicar que conocer a tus ídolos no siempre es bueno. Pues te puedes llevar una decepción. Pero, para ella, Alejandro Sanz es tan bueno como se imaginaba.