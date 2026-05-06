Patricia Pardo la lía al desvelar, por error, el sexo del bebé que está esperando Joaquín Prat

El pasado martes 5 de mayo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de Vamos a ver. Como suele ser habitual, al final del programa, Patricia Pardo da paso a su compañero Joaquín Prat para que pueda dar un avance de lo que podremos ver a la tarde, durante la emisión de El tiempo justo. Lo que es un hecho es que lo que parecía una conexión completamente habitual iba a ser todo lo contrario: iba a desvelar una noticia hasta ahora desconocida: el sexo del bebé que Joaquín Prat está esperando junto a su actual pareja, Alexia Pla. ¡Es lo que tiene hacer un programa en directo, que pueden suceder cuestiones que no estaban previstas, ni mucho menos!

Todo comenzó cuando, en Vamos a ver, se decidió tratar el tema de la familia y los nuevos nacimientos en el entorno mediático, como es el reciente nacimiento del cuarto hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco. Fue entonces cuando Cristina Tárrega quiso dirigirse a la presentadora, preguntándole cuántos hijos más va a tener. «Ay, ojalá…», comenzó diciendo, cuando se vio interrumpida por la colaboradora: «¡Unos gemelos y ya!». Un comentario que no pasó desapercibido para Patricia Pardo, que no dudó en reaccionar: «Ay, por favor… ¡Unos gemelos!». Acto seguido, empezó a dar paso a su compañero: «¡Joaquín Prat! ¡Qué tal! Mira, la niña la tiene él. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes».

Como era de esperar, la cara del presentador de El tiempo justo era un auténtico poema. A pesar de todo, trató de salir del paso como pudo: «¿Qué niña?». Patricia Pardo, por su parte, no entendía la reacción que estaba teniendo el presentador, por lo que explicó a qué se refería: «La tuya, hijo, la tuya». Después de un notable silencio, Prat comenzó a avanzar lo que se emitiría por la tarde en El tiempo justo.

Fue en ese preciso instante cuando la conductora de Vamos a ver se dio cuenta del tremendo error que había cometido: había dado a conocer el sexo del bebé que su compañero está esperando junto a su actual pareja, Alexia Pla. Una noticia que, como era de esperar, fue muy celebrada no solamente en su entorno personal, sino también en el profesional.

Después de que Joaquín Prat terminase de avanzar los temas que tratarían horas más tarde, Patricia Pardo solamente deseaba que el programa acabara, puesto que era consciente de que había metido la pata hasta el fondo. Al fin y al cabo, inconscientemente, acababa de dar a conocer una información que la pareja había decidido mantener en la más estricta intimidad.

Aun así, a Patricia Pardo no le quedó más remedio que tomárselo con humor: «¡Por favor, que empiece ya El precio justo! Hasta mañana», comentó, sin poder dejar de reír, para tratar de evitar volver a decir algo que debería haber mantenido en secreto, como es el sexo del bebé que Joaquín Prat y su pareja están esperando. ¡Son cosas del directo!