La estrategia de ‘Equipo de investigación’ para luchar contra el Mundial

Ya lo avisábamos en Happy FM desde hace semanas y en el análisis diario de audiencias se está comprobando que los partidos del Mundial 2026 emitidos en abierto están destrozando las audiencias habituales de los programas de las principales cadenas nacionales. Tras comprobar que El Hormiguero y Horizonte son los únicos que consiguen aguantar el tirón del fútbol, y que El intermedio o First Dates están sufriendo mucho, laSexta ha decidido tomar medidas con uno de sus programas históricos. Equipo de investigación se tendrá que enfrentar al partido entre las selecciones de Estados Unidos y Australia, además de una edición especial de La Revuelta, que salta a la madrugada del viernes a partir de las 00:50 h.

Estrellas de nuestra televisión como Pablo Motos e Iker Jiménez han decidido continuar con sus programas de lunes a jueves dando el mismo contenido y sin bajar la guardia, siendo esa la mejor manera de ‘competir’ contra el fútbol. Esa estrategia ha servido para que El Hormiguero sea el programa más visto de la televisión, a excepción del deporte, aunque sí es cierto que este jueves cayó por debajo del 12 % con la visita de la cantante Niña Pastori. En el caso de Horizonte los datos son buenos, aunque haya pasado por culpa del fútbol de superar el 10 % en la mayoría de los días a quedarse por encima del 8 % de cuota, datos que tienen mucho mérito en Cuatro y con la competencia que ha tenido en los últimos días.

Para proteger a Gloria Serra y los suyos, el segundo canal de Atresmedia ha decidido programar una noche de reportajes repetidos, es decir, la estrategia contraria a Tu cara me suena. El espacio de imitadores decide emitir su décima gala con total normalidad, aunque en su caso sabe que la cita semanal con el programa puede hacer que mucha gente prefiera perderse un partido en el que nuestra selección no está involucrada.

El caso de Equipo de investigación es diferente, por eso necesita otra estrategia. Para no disparar una bala con un reportaje de estreno en una noche en la que los datos apuntan a ser más bajos de lo habitual, emitirá una noche especial de reportajes de salud, curanderos y medicina alternativa. Así recuperará programas que llamaron mucho la atención y que los fans del programa seguro que querrán volver a ver.

Así queda la programación de ‘Equipo de investigación’ en laSexta esta noche:

22.30 h: ‘El sanador’

23.30 h: ‘Cáncer S.L.’

00.45 h: ‘Miguel Bosé: El negacionista’

02.00 h : ‘Coté: El Impostor’

De esta manera la cadena asume que gran parte de la audiencia se marchará a la emisión del partido de Estados Unidos y Australia del Mundial 2026, dejando en datos especialmente bajos a Serra y los suyos. Aunque la cadena no ha confirmado nada, todo apunta a que en las próximas semanas, al menos hasta que deje de haber partidos en las noches de los viernes, mantendrá esta estrategia para intentar protegerse de un mes de competición en el que, salvo catástrofe, La 1 liderará sin problemas con el empuje del fútbol.