‘Pincho’, ex agente de la UCO formado en el FBI: «Tus ojos pueden desmentir tus palabras»

Hay algo seductor en la idea de que una persona entrenada puede leernos como un libro abierto; que basta un parpadeo, un pie mal orientado o una muñeca girada para que un desconocido sepa más de nosotros de lo que nos gustaría. Juan Manuel García, alias Pincho, fundador del Instituto de Ciencias del Comportamiento y autor de Ciencias del comportamiento, lleva 18 años aplicando esa idea en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), y la defiende con casos reales: un arma oculta detectada por un gesto repetido, una persona disuadida de quitarse la vida a través del parpadeo que dedicaba a su hija pequeña.

Llega a la entrevista recién aterrizado de México —donde su libro sigue agotando ediciones— y con el estómago todavía revuelto por un virus que se trajo de allí. Lo cuenta con una sonrisa antes de arrancar, pero no le resta precisión a nada de lo que viene después.

Esa misma disciplina, el análisis de conducta no verbal, es uno de los campos más fascinantes —y menos conocidos por el gran público— de la psicología aplicada. En algo más de una hora de conversación, nos desgrana algunas de las claves que ha aprendido en casi dos décadas leyendo a delincuentes, testigos y negociadores: por qué los pies delatan antes que la cara, qué parpadeo distingue una emoción sincera de una fingida, por qué tomamos decisiones con el corazón y las justificamos después con la cabeza, qué mito sobre la mirada han desmentido ya varias universidades, y cómo un neurocientífico que estudiaba psicópatas descubrió que el cerebro psicópata era, en realidad, el suyo.

Fascinante. Le dejo con sus pistas.