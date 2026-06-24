Ofensiva del PP contra Marlaska en el Congreso por el «chivatazo» al ex alcalde de Soria sobre la redada en el Ayuntamiento

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha desplegado una ofensiva parlamentaria para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rinda cuentas sobre el «chivatazo» que habría recibido el líder del PSOE de Castilla y León y ex alcalde de Soria, Carlos Martínez, sobre la redada de la Guardia Civil en el Ayuntamiento donde fue regidor durante casi 20 años.

En concreto, según ha podido saber OKDIARIO, el PP ha registrado sendas peticiones de comparecencia «urgente» de Marlaska en el Pleno de la Cámara baja y en la Comisión de Interior a fin de «explicar la filtración al secretario general del PSOE de Castilla y León y ex alcalde de Soria, Carlos Martínez, de la operación policial contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria».

El grupo que capitanea Ester Muñoz subraya en la motivación de sendas iniciativas que «Martínez, que no aclara quién le avisó, si la Subdelegación de Soria o el Ministerio del Interior, aseguró que supo que iba a ir la Guardia Civil para pedir documentación sobre un posible caso de delito leve de tráfico de influencias», recoge el PP.

Asimismo, Ana Belén Vázquez, portavoz de Interior de los populares, y Tomás Cabezón, diputado por Soria, han presentado una batería de preguntas escritas dirigidas al Ministerio de Fernando Grande-Marlaska. En la exposición de motivos, indican que «Martínez aseguró que el lunes le avisaron de la operación policial contra la corrupción en el Ayuntamiento de la capital soriana».

«El líder del PSOE y portavoz en las Cortes de Castilla y León -prosiguen los parlamentarios del PP- señala en sus declaraciones a El País que esa información que le habían dado el lunes es la operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria que deja ya seis personas detenidas».

Los populares remarcan aquí que dicha operación se desarrolló en Soria y en Madrid, en el transcurso de la cual se «efectuaron registros en el Ayuntamiento de la capital soriana y en dos domicilios, la sede de la empresa y la vivienda de la concejala (Yolanda Santos), según reconocía Carlos Martínez».

Junto a ello, Vázquez y Cabezón destacan que «horas después de que Carlos Martínez reconociese el chivatazo el lunes, éste intentó rectificar y decir que lo conoció el martes por la mañana antes de efectuarse» la redada por parte de la Guardia Civil.

De esta manera, estos diputados del PP preguntan al departamento de Grande-Marlaska «quién fue el responsable de la subdelegación del Gobierno de Soria o del Ministerio del Interior que dio el chivatazo al responsable del partido en Castilla y León».

Además, emplazan al Gobierno a decir si «puede garantizar que no se han destruido pruebas en ese intervalo de tiempo desde el chivatazo hasta el momento del registro».

En esta línea, los representantes del partido de Alberto Núñez Feijóo también quieren saber si «tiene previsto el Gobierno abrir una investigación para depurar responsabilidades por el chivatazo de operación policial».

En última instancia, también se interesan «por los motivos por los que se ha filtrado esa investigación al responsable del PSOE en Castilla y León, cuando en la actualidad ya no es alcalde de Soria».

«¿Quién se lo dijo?»

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, hizo referencia a esta cuestión en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles. Pese a la ausencia de Marlaska, con un viaje oficial a Portugal, Tellado aprovechó su pregunta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para exigir al Ejecutivo que «explique por qué el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, sabía el lunes que la UCO entraría a registrar el Ayuntamiento de Soria».

«¿Quién se lo dijo? ¿Fue el ministro? ¿Fue la directora general de la Guardia Civil (Mercedes González)? ¿Fue el delegado del Gobierno?», lanzó a la bancada del Gobierno.