Agente de la UCAO: «La ‘Kitchen’ fue una pérdida de tiempo y una vergüenza»

Un ex agente encubierto del Área Especial de Seguimientos de la UCAO, la unidad policial que ejecutó la Operación Kitchen, sentencia con dureza el espionaje que el PP ordenó contra el ex tesorero Luis Bárcenas: «Una pérdida de tiempo y una vergüenza». El agente, que participó durante casi dos años en los seguimientos ilegales a Bárcenas, su mujer y sus hijos, revela a OKDIARIO que la operación consumió recursos policiales y dinero público destinados al antiterrorismo yihadista para buscar unos pendrives que nunca aparecieron, que el CNI seleccionó al infiltrado que se disfrazó de cura para entrar en el domicilio de Bárcenas, y que el comisario Enrique García Castaño, apodado El Gordo, les repetía que las órdenes «venían de muy, muy arriba» y que «todo era cosa de Rajoy». El juicio por la Kitchen se celebra estos días en el Tribunal Supremo.

PREGUNTA.- ¿Si tuviera que resumir esta operación, qué diría? ¿Fue exitosa, una chapuza, una pérdida de tiempo?

RESPUESTA.- Una pérdida de tiempo y una vergüenza.

P.- ¿Por qué?

R.- Porque están destinando recursos policiales, dinero, a algo que no se tiene que hacer.

P.- ¿El objetivo era encontrar los pendrives para destruirlos?

R.- El objetivo, decían, era encontrarlos y dárselos a García Castaño. Y él ya… Pues yo creo que sí, que iba a destruirlos.