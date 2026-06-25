Abascal recibe a Milei en Madrid: «Siempre es un honor dar la bienvenida en España a mi buen amigo»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mantenido un encuentro este jueves con el presidente de la República Argentina, Javier Milei, en el marco de una nueva visita del mandatario argentino a España. «Siempre es un honor dar la bienvenida en España a mi buen amigo Javier Milei», ha dicho Abascal. Milei ha llegado a Madrid para participar este viernes en la II Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, de la Universidad CEU San Pablo. En el acto, el presidente argentino recibirá la Medalla de Honor de la Universidad por su papel como economista y en atención a su «contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica».

Poco antes, Javier Milei ponía a disposición la ayuda de su país a Venezuela tras los dos terremotos allí sufridos. La Presidencia de Argentina expresó también su «más profunda solidaridad con el pueblo venezolano» tras los seísmos. «Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes», dijo.

«Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente, Javier Milei, extiende su mano de solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional», rezaba su nota, firmada por el propio presidente argentino.