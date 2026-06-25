Preguntan a jóvenes españoles por el mejor lugar para veranear y coinciden en un destino: “Calidad-precio es increíble”

España es un país que se sigue consolidando como uno de los destinos con el mejor lugar para veranear para cada uno de los gustos de cada persona. Gracias a su combinación única de clima, gastronomía y patrimonio cultural. Sin embargo, los jóvenes son claros y muchos coinciden en el mismo destino para tomar sus vacaciones.

En España tenemos la suerte de encontrar una gran variedad de destinos dependiendo del interés de cada uno. Si se nos antoja un destino con playas y montaña, podemos viajar a Galicia a disfrutar también de su marisco. Sin embargo, si somos más de playa y sol tradicional, podemos viajar a las costas del Mediterráneo para disfrutar de sus cálidas playas.

Sin embargo, a la hora de tomar la decisión, hay mucha variedad de opiniones sobre el destino perfecto en España, pero la mayoría termina por decantarse por el mismo destino.

¿Cuál es el mejor destino para veranear?

A lo largo de toda la muestra, las respuestas acerca de los gustos de los jóvenes han sido variopintas. Aunque muchos jóvenes difieren en sus gustos, lo cierto es que en todos existe un factor común: el destino tiene que tener salida al mar. Cada vez son menos los jóvenes españoles que eligen un territorio sin playa para tomar sus vacaciones, potenciando así el turismo de costa.

Destinos que varían desde Asturias y Galicia, con su mar y montaña, pasando por San Sebastián y su excelsa gastronomía, hasta llegar a bajar por toda la costa mediterránea, desde Barcelona hasta Cádiz, haciendo una L invertida por la costa de la península. Es precisamente en el sur de España donde se encuentra el destino favorito para veranear por los jóvenes españoles.

Cádiz: el favorito de los jóvenes

Si bien es cierto que no es la capital de la provincia como tal, Cádiz es el destino favorito de los españoles para veranear. Conil de la Frontera se emerge como un atractivo destino para la gente joven, dado que combina a la perfección la playa, el buen tiempo y, sobre todo, ambiente de ocio nocturno.

Sin embargo, el destino preferido es el Puerto de Santa María. La localidad gaditana es una joya costera que se ha consolidado como la favorita de los jóvenes gracias a sus playas de arena fina, su reconocida oferta gastronómica y como uno de los lugares de mayor ocio diurno y nocturno.

En una época donde el concepto del tardeo está en auge, cada vez más jóvenes optan por viajar a este municipio debido a su amplia oferta de locales donde poder disfrutar de música e incluso actuaciones en directo durante la tarde, y con entrada gratis a los locales de fiesta nocturna para todo el que lo desee.

¿Cuánto cuesta veranear allí?

Dentro de las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar el destino ideal para las vacaciones está que el presupuesto es bastante limitado. El Puerto de Santa María cuenta con un precio medio de alquiler vacacional de 207,15 euros/noche para un domicilio entero de unas 5 personas, lo que se traslada en aproximadamente 40 € por persona.

Si buscamos opciones más baratas que se puedan adecuar a un viaje con menos gente, la opción de los pisos más pequeños o campings con bungalows tiene un costo medio de 54 euros por cada noche que residamos en él.

Uno de los puntos fuertes de El Puerto de Santa María en su relación calidad-precio es el sector hostelero. El gasto medio por persona está muy por debajo de otros destinos del Mediterráneo: