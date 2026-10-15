El Gobierno no localiza las 17.000 fincas rústicas que prometió movilizar

Nueve meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la movilización de unas 17.000 fincas rústicas del Estado, la información pública todavía no permite comprobar de forma homogénea cuáles son, dónde están exactamente y si se encuentran preparadas para ser puestas en uso, según los datos del informe ‘Antes de movilizar la tierra’, elaborado por Cocampo sobre la identificación y coordinación del patrimonio rústico en España.

En concreto, Sánchez anunció el pasado 14 de enero que esas fincas serían analizadas para determinar su aptitud agraria y, «en su caso», ponerse a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales. La medida se presentó junto con Tierra Joven, una nueva plataforma que se pondría en marcha «de manera inmediata» para facilitar el acceso a la tierra y favorecer el relevo generacional.

El informe revela que hasta la fecha, no consta públicamente que Tierra Joven haya entrado en funcionamiento, mientras que Cocampo ha publicado, a partir de la información pública disponible en el Portal de Transparencia, fichas informativas de los 15.510 inmuebles identificados como patrimonio rústico del Estado.

Así, la plataforma ha analizado la información pública que está disponible. Esta contiene 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los cuales 15.510 figuran como Patrimonio del Estado y en el campo denominado ‘Uso’ por la propia fuente y ninguno de esos registros publica una referencia catastral completa, el identificador que permite consultar directamente un inmueble en Catastro.

En 11.963 de los 15.510 registros puede proponerse un único par de polígono y parcela a partir del texto publicado, mientras que en los otros 3.547 no puede reconstruirse uno con suficiente claridad. El informe revela que incluso cuando esos dos números aparecen, la información no permite comprobar automáticamente que la numeración siga vigente, que conduzca a una única parcela o que esa parcela se corresponda con la finca registral.