La entrada en vigor de los primeros vetos a las compras de GNL ruso -los contratos a corto plazo, desde el 25 de abril- no ha frenado la importación de gas de Rusia por parte de la Unión Europea (UE). De acuerdo con los datos de la consultora especializada en comercio internacional Kpler publicados por la ONG Urgewald, en abril las compras de gas de Rusia por parte de la UE aumentaron un 17% sobre abril de 2025 pese a la entrada ya de esos primeros vetos.

En los cuatro primeros meses del año, de enero a abril, las compras de gas a Rusia por parte de Europa marcaron un nuevo récord, unos 3.880 millones de euros según los cálculos de Kpler. Con esos fondos, Rusia y Vladímir Putin mantienen su guerra contra Ucrania, país que quiere formar parte de la Unión Europea y que está siendo apoyado financiera y militarmente por Europa.

Francia, Bélgica y España siempre han sido los países europeos que más gas han comprado a Rusia. España fue el primer importador europeo de gas ruso en marzo, con 335 millones de euros. Todos los meses está entre los mayores compradores a Rusia, fruto de los acuerdos de largo plazo que tienen firmados Naturgy y Repsol desde 2018, antes de que Rusia invadiera Ucrania.

Los datos de Kpler reflejan que, de enero a abril, los países de la UE recibieron 91 cargamentos de gas del yacimiento Artic-2, lo que representa el 98% del total de las exportaciones mundiales de la planta. Esto representa el mayor envío de GNL de Artic-2 a Europa en el período de enero a abril desde que comenzaron las exportaciones en 2017.

Las cifras de este yacimiento clave de gas de Rusia reflejan que Europa nunca había importado GNL del Artic-2 con tanta intensidad como en los primeros cuatro meses de 2026. Durante tres meses consecutivos, todos los cargamentos procedentes de este yacimiento que llegaron a su destino final se enviaron a Europa.

En definitiva, los primeros vetos de Europa al gas de Rusia no auguran que las importaciones bajen y que Putin deje de recibir dinero europeo para atacar a Ucrania. Además, los precios han subido por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el calendario europeo de prohibiciones de compras de gas ruso, después del 25 de abril con el veto a las compras a corto plazo de GNL, el próximo 17 de junio quedarán prohibidos los contratos a corto plazo por gasoducto. El 1 de enero de 2027 entra en vigor el veto a las compras de GNL a largo plazo, los que afectan a Repsol y Naturgy.

Sin embargo, no está claro que esto sea así. Porque se han alzado en Europa las primeras voces en contra de estos vetos a la compra de gas a Rusia. Primero fue Eni, la petrolera pública italiana, y luego Matteo Salvini, ministro de Transportes italiano, los que pidieron revertir esa decisión. Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno, salió a desmentirles.

Después ha sido el Gobierno de Eslovaquia, que ha recurrido la decisión europea al Tribunal Europeo de Justicia.