Iñaki Orive (Brands & Rights 360): «El mundial y las plataformas han dado una segunda vida a Oliver y Benji y han cambiado el negocio de la serie»

Más de 40 años después de su estreno, Oliver y Benji vuelve a jugar en primera división. La histórica serie japonesa, conocida originalmente como Captain Tsubasa, ha encontrado un nuevo impulso gracias a YouTube, las plataformas de streaming y una estrategia internacional de licencias que ha transformado por completo su modelo de negocio. Lejos de depender únicamente de la televisión, la franquicia busca ahora crecer de forma sostenida apoyándose en un fenómeno que reúne a tres generaciones de aficionados. De ello habla con OKDIARIO Iñaki Orive, presidente de Brands & Rights 360, empresa responsable de la gestión internacional de los derechos de la serie.

Pregunta.- Oliver y Benji está viviendo una nueva etapa de popularidad. ¿También se traduce en una segunda vida para el negocio?

Respuesta.- Sin duda. Nosotros siempre decimos que el mérito es del legado que ha dejado una serie con más de cuatro décadas de historia. Lo que hacemos desde Brands & Rights 360 es cuidar ese patrimonio y adaptarlo a la forma en la que hoy consumen entretenimiento los niños y las familias. Cada Mundial o cada Eurocopa vuelve a poner a Oliver y Benji en el centro de la conversación, pero nuestro objetivo nunca ha sido vivir de esos picos de popularidad, sino construir una marca sólida y rentable a largo plazo.

P.- ¿Qué ha cambiado para que una serie de hace 40 años siga siendo relevante?

R.- Han cambiado completamente los hábitos de consumo. Antes bastaba con emitir la serie en televisión para llegar a millones de espectadores y, a partir de ahí, desarrollar juguetes, coleccionables o cualquier otro producto. Hoy el público infantil está mucho más fragmentado y tienes que estar presente allí donde consume contenido.

P.- ¿La clave está en YouTube?

R.- Es una de las grandes claves. Hace unos años gestionábamos la serie principalmente a través de televisiones y plataformas. Hoy eso ya no es suficiente. Hemos lanzado varios canales oficiales en YouTube y seguiremos ampliando esa estrategia porque es donde están muchos de los nuevos espectadores. Pero YouTube funciona porque forma parte de un ecosistema más amplio en el que también están las plataformas de streaming, las redes sociales y los canales tradicionales.

P.- ¿Puede ser rentable una estrategia basada en YouTube?

R.- Sí, pero solo si consigues ser realmente relevante. No basta con subir episodios. Hay que alimentar continuamente la comunidad, generar conversación y trabajar el contenido todos los días. Nosotros contamos con un equipo específico para gestionar esa presencia porque hoy la notoriedad también se construye fuera de la televisión.

P.- Aun así, la televisión sigue teniendo peso.

R.- Claro. Ha perdido protagonismo respecto a hace veinte años, pero continúa siendo un escaparate muy importante en determinados mercados. En España, por ejemplo, seguimos obteniendo muy buenos resultados de audiencia y eso demuestra que la serie conserva un enorme atractivo.

P.- ¿Cuál diría que es el gran activo de Oliver y Benji frente a otras series?

R.- Que consigue reunir a tres generaciones delante de la pantalla. Cuando un padre o un abuelo tienen que elegir qué ver con un niño, muchas veces optan por Oliver y Benji porque crecieron con ella. Esa conexión emocional es muy difícil de replicar y explica buena parte de la vigencia de la marca.

P.- La serie apenas ha cambiado con el paso del tiempo.

R.- Hemos actualizado técnicamente la imagen y la hemos adaptado a la alta definición, pero no hemos querido modificar su esencia. Los valores siguen siendo exactamente los mismos: esfuerzo, compañerismo, sacrificio y superación. Son mensajes que siguen funcionando igual que hace cuarenta años.

P.- Este Mundial ha vuelto a disparar las referencias a Oliver y Benji, especialmente tras el Japón-Brasil.

R.- Sí, porque existe una coincidencia muy especial con la historia original de la serie y eso ha hecho que muchísima gente volviera a hablar de ella de forma completamente natural. Nos ayuda mucho desde el punto de vista de la notoriedad, aunque nuestro modelo de negocio está pensado para durar mucho más allá de un campeonato concreto.

P.- ¿Cómo trabajan las licencias para que la marca siga creciendo?

R.- Intentamos alejarnos de la idea de poner simplemente un logotipo sobre cualquier producto. Buscamos socios cuyos productos tengan sentido con la filosofía de la serie. Hoy los consumidores son mucho más exigentes y esperan propuestas auténticas. Como gestionamos la marca con una visión de largo plazo, preferimos construir relaciones duraderas antes que obtener beneficios rápidos.

P.- Si hubiera que trasladar los personajes al fútbol actual, ¿quién sería Oliver Atom?

R.- Después de lo que hemos visto recientemente, diría que Lionel Messi. Es un líder capaz de llevar a todo un equipo mucho más lejos de lo que parecía posible.

P.- ¿Y Mark Lenders?

R.- Kylian Mbappé. Representa muy bien esa fuerza, ese carácter competitivo y esa capacidad para decidir partidos.

P.- ¿Benji Price? ¿Courtois?

R.- (Ríe). Ahí prefiero no meterme en demasiados jardines. Pero sí.