Xabi crea una máquina casi perfecta

Xabi Alonso ha conseguido fabricar, en sus primeros meses como entrenador del Real Madrid, una máquina perfecta. El duelo ante el Valencia fue la demostración de que este equipo empieza a funcionar justo como quiere el entrenador donostiarra. El vasco siempre ha querido que su equipo tenga su sello, conjuntando calidad con intensidad, y eso es precisamente lo que se está consiguiendo.

El duelo contra el Barcelona fue la muestra que necesitaba este equipo para creer en sí mismo. Los blancos tenían que ganar a un grande, y por fin lo consiguieron contra los azulgranas, a los que vencieron por 2-1, aunque el marcador se quedó muy corto. Ese día, los jugadores de Xabi Alonso alcanzaron una intensidad que han prolongado contra el Valencia, donde se han sentido liberados.

El Real Madrid ganó 4-0 al Valencia, pero la diferencia pudo ser mucho mayor. Los blancos hicieron lo que quisieron con su rival gracias a la calidad y, sobre todo, a la intensidad. Fueron capaces de hacer muy pequeño a su adversario, al que pudieron endosarle una goleada más amplia, pero los madridistas terminaron dosificándose, teniendo en cuenta lo que les viene por delante.

La temporada del Real Madrid, hasta el momento, es casi perfecta. Solo tiene un borrón: el 5-2 en el derbi contra el Atlético de Madrid. Es cierto que esta derrota hizo daño, pero los hombres de Xabi Alonso han conseguido levantarse para ser un conjunto competitivo y, sobre todo, tremendamente regular, que en estos momentos aspira a todo.

Xabi logra números de récord

El Real Madrid de Xabi Alonso está firmando uno de los mejores comienzos de temporada de toda su historia. Tras 14 partidos oficiales en la campaña 2025-2026, el conjunto dirigido por el donostiarra presenta un balance de 13 victorias y una sola derrota, igualando así los registros más brillantes del club en sus casi 125 años de existencia.

Solo en dos ocasiones anteriores, el Real Madrid había alcanzado cifras semejantes: en la temporada 1928-1929, bajo la dirección de J. A. Berraondo, con 13 triunfos y un empate, y en la 1961-1962, con Miguel Muñoz en el banquillo, cuando el equipo también logró 13 victorias y una derrota. Estos datos sitúan al actual proyecto de Alonso entre los inicios más exitosos de la historia blanca.

Más allá de los números, el conjunto madridista destaca por su solidez en todas las líneas, su capacidad ofensiva y una regularidad que le permite dominar tanto en Liga como en Champions. Figuras como Mbappé, Vinicius, Bellingham o Arda Güler han sido muy importantes.