Villarreal – Real Madrid: prueba de fuego en La Cerámica

El Real Madrid se enfrenta al Villarreal en La Cerámica (21:00 horas) en uno de esos partidos donde los blancos deben demostrar que pueden competir contra cualquiera. Los hombres de Arbeloa llegan a este encuentro con un subidón moral tras haber firmado uno de los mejores partidos del curso el pasado martes contra el Mónaco. Un set en Champions que fue un golpe encima de la mesa para esta nueva etapa madridista, pero que se debe confirmar contra los de Marcelino.

Por ello, el Real Madrid tendrá una auténtica prueba de fuego ante el Villarreal. Un partido en el que se medirá el verdadero potencial de un equipo blanco, ya que las sensaciones que ha dejado en la segunda mitad contra el Levante y frente al Mónaco han sido muy positivas. El rival y el escenario son complicados, pero los madridistas deben responder para confirmar las buenas sensaciones.

Además, el Real Madrid tiene ante el Villarreal la oportunidad de dormir líder y de poner mucha tierra de por medio con los amarillos, que llegan a este encuentro como terceros clasificados, a siete puntos de los blancos y con un partido menos. Si los de Arbeloa ganan, superarían al Barcelona, que juega el domingo contra el Oviedo a las 16:15 en el Camp Nou.

Sin Tchouaméni

Para este encuentro, Arbeloa deberá lidiar con una baja de esas que hacen daño. El salmantino no podrá contar con Tchouaméni, ausencia por sanción tras ver frente al Levante el pasado fin de semana la quinta amarilla de la Liga. Una baja importante que deberá suplir con la presencia de Camavinga en el centro del campo. El francés debe dar un paso al frente para empezar a ganarse la confianza del club.

Por otro lado, los que seguirán en el once titular serán tanto Arda Güler como Mastantuono. Ambos fueron claves en la victoria contra el Levante y firmaron una gran actuación frente al Mónaco, por lo que se están asentando en el once de Arbeloa. Además, el que también regresa al once inicial es Álvaro Carreras, ausente frente a los monegascos en Champions por sanción.

El Villarreal busca un impulso

El conjunto amarillo afronta este duelo tras haber enlazado dos derrotas, ante el Betis en la pasada jornada del campeonato y frente al Ajax en una Champions para el olvido. Los de Marcelino, pese a su gran primera vuelta liguera, no pudieron puntuar ante ninguno de los tres equipos con los que comparten la zona noble de la clasificación, los dos madrileños y el Barcelona, líder con 49 puntos y al que el Real Madrid aspira a meterle presión para su choque del domingo ante el Oviedo después de su tropiezo en San Sebastián.

El Villarreal mantiene las bajas de los lesionados Logan Costa y Willy Kambwala, a los que esta jornada se suman los sancionados Santiago Mouriño y Santiago Comesaña. En cambio, Marcelino espera contar con Alfonso, Pedraza y Pape Gueye. El primero arrastra molestias en su tabique nasal, mientras que el segundo acaba de incorporarse de la Copa de África.

Gueye fue el héroe de Senegal en la final al marcar en el tiempo añadido el gol que derrotó a Marruecos, una selección que acarició el triunfo con un penalti que el madridista Brahim no acertó a transformar tras chutarlo ‘a lo Panenka’. El duelo de este sábado puede reencontrar a ambos.

Villarreal – Real Madrid: posibles alineaciones