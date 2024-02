El vestuario del PSG pasa de dar consejos a Mbappé sobre su futuro

En el vestuario del PSG intentan no hablar del futuro de Kylian Mbappé y de su posible fichaje por el Real Madrid. Así lo apunta Lucas Hernández, que ha señalado que el infinito culebrón de cada temporada es un tema prácticamente tabú de puertas para adentro. «Tratamos de no hablar de ese tema», ha destacado el defensa francés, respecto a la posible salida de su capitán el próximo verano.

En una semana en la que el caso Mbappé ha vuelto a coger impulso, la plantilla del PSG prefiere no pronunciarse al respecto. El futuro del jugador ha entrado en un momento decisivo y desde su club ya presionan para que se haga pública una decisión que ya dan por hecha: que se marchará en verano. Sin embargo, el futbolista se mantiene al margen de todo tipo de especulaciones, como señaló hace apenas un mes, cuando dijo que no había tomado todavía una decisión.

Sus compañeros también evitan hablar internamente sobre el asunto. Lucas Hernández no ha dudado en pronunciarse y en dejar claro que el futuro de Mbappé es algo que no se trata en el vestuario del equipo, ya sea por no enturbiar el ambiente o por no molestar y presionar aún más al jugador: «No hablamos de eso. Sabemos que detrás de él hay mucha espera. No queremos molestarlo demasiado».

En una entrevista concedida al medio francés RTL, el ex jugador del Atlético de Madrid y Bayern ha señalado, eso sí, que su deseo es que se quede más tiempo en la capital parisina. «Tiene que tomar la mejor decisión para su familia y su carrera, pero esperamos que se quede con nosotros», ha destacado.

El PSG da a Mbappé por perdido

Kylian Mbappé ya es libre para poder firmar por cualquier club y todo apunta que, esta vez sí, podría hacerlo finalmente por el Real Madrid. Al menos, en el PSG ya le dan por perdido, como apuntó el medio de cabecera del club, Le Parisien, hace apenas unos días. En el conjunto parisino están presionando al máximo para que el jugador revele pronto su decisión, ya sea la de marcharse o la de renovar.

Aunque no se hable de ello en el vestuario, la situación está más que candente y eso se nota. De hecho, Eduardo Inda reveló en El Chiringuito que la relación entre la estrella de Bondy y Luis Enrique está totalmente «rota». El director de OKDIARIO señaló que Mbappé «no quiere jugar como delantero centro, no le gusta que le ponga de ‘9’ y quiere hacerlo de ’11’, que es la posición en la que más ha jugado en su carrera».

Mientras tanto, en el Real Madrid se mantienen a la espera de que el futbolista comunique su decisión y si, como parece, elige volar al Santiago Bernabéu, estampe su firma en el contrato que le ofrezcan. Al club blanco no le importa para nada cómo gestione Mbappé su adiós, simplemente cerciorarse de que, si elige irse, lo haga comprometiéndose por escrito con la entidad.